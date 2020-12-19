中市府再添購流感疫苗　21日起開放市民免費接種

守護市民健康，台中市政府衛生局再添購5,600多劑流感疫苗，自12月21日起開放設籍台中市或在台中市工作、就學的民眾（不限年齡）免費接種，民眾可持身分證、健保卡及相關證明文件前往中市30家衛生所接種，數量有限，接種前請先電洽各衛生所，以免撲空。

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衛生局表示，台中市公費流感疫苗已接種72萬多劑，使用率達採購量的97.7%；經統計，台中市目前6個月至學齡前幼兒接種率為54.8%，仍低於目標接種率55.5%，呼籲家長儘速帶家中嬰幼兒前往合約院所完成流感疫苗接種，如為初次接種者應相隔4周以上接種第二劑，以獲得完整保護力，保護嬰幼兒健康。

此外，為避免若禽畜流感發生，致禽畜養殖業及動物防疫人員因接觸造成流感大流行，衛生局呼籲禽畜（雞、鴨、鵝、豬、火雞、駝鳥）養殖業、屠宰、運輸、化製業等人員及參與動物防疫工作人員，儘速完成接種。

衛生局說，依據疾病管制署資料顯示，今年截至12月14日止，全國流感併發重症病例累計443例，台中市流感併發重症個案累計35例，其中60歲以上占51.4%，50至59歲占17.1%；且82.9%有慢性病史（心臟病及糖尿病等），另重症個案中有91.4%無接種流感疫苗。

衛生局提醒，接種流感疫苗為預防流感最有效的方法，符合資格對象應儘速接種，可在流感高峰期前獲得保護力。