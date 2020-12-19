自己煮超省又爽？全聯「麻辣鍋菜單」出爐　饕客讚：划算

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自己煮超省又爽？全聯「麻辣鍋菜單」出爐　饕客讚：划算

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-12-19 11:09:23

《三十而已》江疏影筷子腿深藏不露　靠「絕招」甩下半身肥胖
▲自己煮超省又爽？全聯「麻辣鍋菜單」出爐，饕客全讚翻。（示意圖／翻攝自江疏影微博）
喜歡吃辣的人想必是對麻辣鍋愛不釋手，而台北麻辣火鍋店眾多，價格也都不太一樣，因此近日就有饕客網友在網路上發文指出，「其實自己煮麻辣鍋又省又爽」，更貼出去全聯超市採買麻辣鍋配料的菜單，直言「真的比較划算」，引起熱議。
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▲原PO決定直接進全聯買鍋底包+食材，更接著點出超划算的菜單。（示意圖／翻攝自
▲原PO決定直接進全聯買鍋底包+食材，更接著點出超划算的菜單。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
這位網友在網路論壇《mobile01》中PO出一篇「自己在家煮麻辣鍋又省又爽」的文章表示，「我個人超愛吃麻辣鍋的，有名的麻辣鍋我幾乎都吃過一輪，不過年底到哪都很難訂位，防疫期間也不想戴口罩在店門口吹冷風等排隊」因此原PO決定直接進全聯買鍋底包+食材，更接著點出超划算的菜單，以四個人來說「麻辣鍋湯底包$169、甜玉米兩根$46、金針菇一包$49、滷油豆腐1盒$29、A菜兩包共$72、火鍋料綜合一包$179、豬肉火鍋肉片四盒總共$269、牛肉兩盒共$178、非基改豆皮捲一盒$49、一盒麻辣牛肚跟一盒骰子牛筋都是各$89」。
最後「四個人吃下來一共是$1218，一個人大約$300出頭」，這樣便宜的價格更讓原PO大讚「真的有比較便宜，每個人都吃的飽飽飽，麻辣鍋也超暖身的，甚至還可以拿一些湯底來煮雜粥」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友的熱烈討論，留言區紛紛蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「王子麵，我覺得王子麵用麻辣煮過後會吸附辣油汁，變的非常好吃」、「現在賣場都有賣多種名店湯頭包，真的是方便很多」、「自己在家煮真的很方便，上次一群朋友在我家煮火鍋趴，吃到一半發現肉不夠，也是直奔樓下附近的全聯立刻補貨，還順便帶了幾手啤酒回去」、「個人是去火鍋店買湯頭250元（2鍋），再去超市買想吃的肉、菜、火鍋料，這2鍋，一個人可以吃很久...」。（編輯：王柏文）
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