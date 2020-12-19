大坑步道橋樑全面健檢　登山遊憩揪安心

台中大坑登山步道風景秀麗，遊客如織，是全台極受歡迎的登山步道，為了民眾的登山安全品質，中市府團隊歷時9個月完成大坑步道共23座的跨越設施安全檢測；包含鋼構橋樑、混凝土板橋樑、木作跨越橋、繩索橋、吊橋等，現場登山遊客也直呼，「令人安心」。

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台中市政府觀光旅遊局長林筱淇表示，為提升遊客使用大坑登山步道跨越設施安全性，市府團隊參考109年交通部的台灣地區橋樑管理資訊系統檢測制度且依據公路法相關規定，委託專業公司進行登山步道橋樑和跨越設施普查及檢測工作，其中包括大坑1、2、4、6、7、8、9-1、10號登山步道，沿線跨越設施共23座，使用非破壞檢測方法，包含裂縫檢測、鋼筋腐蝕速率檢測、鑽心取樣試驗、強度試驗垂試驗、鋼構塗膜厚度檢測等方式，檢測結果無嚴重損壞情形，僅特定部位有鏽蝕問題，自110年起將逐年編列經費改善及追蹤，呼籲民眾安心登大坑，市府將為民眾把關最佳的旅遊環境品質與提升登山設施耐用性。

林筱淇提到，大坑風景區擁有台中後花園美名，除了有不同風貌及氛圍的12條步道外，當地還有人氣美食芋圓、湯圓、甕窯雞、手工豆花、特色餐廳、滷味、農特產品等山林美食，滿足味蕾後還能去大坑知名溫泉舒緩身心、放鬆養生，感受慢活大坑的閒適樂趣。

台中市風景區管理所另外也提醒，市府重視登山遊客安全及舒適性，持續辦理步道維護整修工作，目前尚有大坑8號步道及風動石公園封閉施工中，各步道封閉施工最新消息可至台中市風景區管理所網站查詢。