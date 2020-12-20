來基隆不去這會後悔！海島秘境驚豔波多黎各學生

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲和平島公園其實是一座孤島，過去曾是垃圾掩埋場。(圖｜Greg提供）

▲和平島上最刺激的景點非海水泳池莫屬，倚靠著整排的礁岩。 (圖｜Greg提供）

▲在和平島上可以DIY海藻水餃，其中海藻是當地的海女所採集的。 (圖｜Greg提供）

▲和平島上的寺廟保存著古老的習俗，至今仍受人們信奉。(圖｜Greg提供）

和平島最刺激的地方便是和平島公園海水泳池了。海水泳池倚靠著礁石，一面浸泡在沁涼的水中，一面眺望山巒，欣賞一波波的海浪，是多麼享受啊！和平島公園觀景亭也是魅力十足，坐落於公園東邊的懸崖上，下方便是拍打著礁岩的海浪。對於現代人來說，這樣的地理環境可能不適合居住，但是以前琉球人時常到此與當地居民進行交易呢。

▲七彩的建築物搭配著五顏六色的漁船。(圖｜Greg提供）

此趟行程也有熟悉當地歷史的導遊為我們進行精彩詳細講解，帶我們穿過蜿蜒的街道參觀寺廟，了解當地人的信仰及信奉的習俗。最後，我們的旅程在海灣上畫下句點，夕陽西下十分，欣賞黃色的和平橋，一旁則是一排繽紛的建築，沿岸停泊著五顏六色的漁船。渡船頭的過去與未來深深的羈絆著，等你來解。