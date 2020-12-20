來基隆不去這會後悔！海島秘境驚豔波多黎各學生

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基隆先是成為荷蘭與西班牙的爭奪地，接著，在1895年清朝落敗後，落入日本人手中。然而，這些殖民者在當地興建的建築物幾乎皆不敵時間的考驗，僅有少數如建於1600中期的聖薩爾瓦多城等遺跡部分保留下來。現在，遊客可近距離欣賞古蹟，在腦中拼湊出前人的生活模樣。至今已有十具骷髏、陶瓷和一些文物在此出土。
和平島公園其實是一座孤島，過去曾是垃圾掩埋場。現在已搖身一變成為一座美麗的公園，有餐廳、有烹飪教室，專門教導人們如何烹煮當地料理，亦有販售各種當地特色物品的禮品店。穿越過島上靜謐的地區，三面環海，空氣中飄散著海水的鹹味。
和平島最刺激的地方便是和平島公園海水泳池了。海水泳池倚靠著礁石，一面浸泡在沁涼的水中，一面眺望山巒，欣賞一波波的海浪，是多麼享受啊！和平島公園觀景亭也是魅力十足，坐落於公園東邊的懸崖上，下方便是拍打著礁岩的海浪。對於現代人來說，這樣的地理環境可能不適合居住，但是以前琉球人時常到此與當地居民進行交易呢。
此趟行程也有熟悉當地歷史的導遊為我們進行精彩詳細講解，帶我們穿過蜿蜒的街道參觀寺廟，了解當地人的信仰及信奉的習俗。最後，我們的旅程在海灣上畫下句點，夕陽西下十分，欣賞黃色的和平橋，一旁則是一排繽紛的建築，沿岸停泊著五顏六色的漁船。渡船頭的過去與未來深深的羈絆著，等你來解。