北韓幹部被爆用暗語「二兒媳」稱金正恩 韓媒：表達不滿
北韓幹部被爆用暗語「二兒媳」稱金正恩 韓媒：表達不滿
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-19 11:51:41｜update2020-12-19 11:52:15
北韓最高領導人金正恩的生活對外界而言是一團謎，外界亦有不少對北韓政權真實情況的揣測。有南韓媒體報導稱，北韓的中堅幹部彼此常用暗語「二兒媳」來稱呼金正恩，顯示對金正恩的不滿。
根據《朝鮮日報》報導，南韓統一部自8日起對北韓情報網站進行了欄位調整，使頁面更易於瀏覽查閱，在信息欄位中包含了北韓暗語一項。在對暗語「二媳婦」的介紹中，統一部的解釋為：「北韓中堅幹部彼此稱金正恩為二兒媳，常以二兒媳的命令、二兒媳的指示等方式比喻金正恩的名字。」報導並指出，《自由亞洲電台》2014年也曾引述北韓內部消息，中堅幹部把上任領袖金正日比作「大媳婦」，金正恩稱為「二兒媳」，意思類似「娶了二兒媳才懂得大媳婦的情誼」，以此展示他們對金正恩的不滿，以及金正恩不如其父。此外報導也稱，北韓一些地方流行還流行一個暗語叫「平壤鏡子」，指的是人的腳掌，表面光鮮、內裡骯髒，以此貶低把首都平壤建設視為最大政績的金正恩。不論這類代號私底下是否真的被用來暗喻金正恩，在北韓現行政權之下，幹部或人民都難以公開表達對領導人的不滿，要發洩也只能另尋管道，以免不小心惹禍上身。