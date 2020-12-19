華碩公關危機難解！蔡依橙直言：「唯一能做的就是裝傻」
華碩公關危機難解！蔡依橙直言：「唯一能做的就是裝傻」
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-19 12:17:50
華碩近日遭到台灣網友的「出征」抵制，臉書粉專的貼文底下湧入大量留言批評，許多人甚至揚言拒買，形成一場網路上的公關危機。但華碩至今仍未發表聲明，對此，知名醫師作家蔡依橙表示，「華碩炎上事件不好處理，華碩唯一能做的就是裝傻，等到下一個大事情吸走大家的注意力」。
華碩的這次公關危機肇因於旗下電競品牌「ROG玩家共和國」，原本要與日本虛擬直播公司「Hololive」合作，但因為Hololive旗下的網紅Vtuber之前曾稱台灣是一個國家，引發中國大陸網友不滿與反彈，結果中國的華碩小編發文強調會設法終止與Hololive的合作，更稱華碩是「中國公司」，此舉旋即又引發台灣網友不滿，相關討論在PTT與臉書上發酵延燒，但華碩並未出面回應。知名醫師作家蔡依橙今（19）日在臉書發文評論此事，認為華碩「炎上事件」不好處理，蔡依橙隨後列出3點觀察供鄉民們學習借鑑：
1. 經營社群，還是要有一定的品牌原則與規範，不然，一個暴走小編就能搞爆一家公司，而且他還認為自己做的沒錯。
2. 這事情沒有很好的解法，因為牽涉到臺灣、中國、日本複雜的歷史與政治關係。華碩唯一能做的就是裝傻，假裝沒這回事，等到下一個大事情吸走大家的注意力。
3. 至於對華碩的傷害到底有多大，這個就是看以前累積的陰德值。HTC 講自己是中國廠商，之後到現在，網路上幾乎一片負評。奇美許文龍登報支持一個中國，大家都知道他是被迫的。（編輯：倪浩軒）