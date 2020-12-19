2021高雄跨百光年　高市府強調：務必戴口罩入場

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2021高雄跨百光年　高市府強調：務必戴口罩入場

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-12-19 13:39:02

▲滅火器成員戴上高雄一百口罩提醒樂迷戴口罩參加跨百光年。(圖/高雄市政府提供)
▲滅火器成員戴上高雄一百口罩提醒樂迷務必戴口罩參加跨百光年。(圖/高雄市政府提供)
高雄2021跨百光年活動，預計將吸引50萬以上人潮，高雄市政府今(19)日也表示，跨百光年活動為多舞台設計，為配合國家防疫政策，高市府在規劃上將兼顧防疫與便民，呼籲民眾務必戴上口罩，以確保每一位參與者的健康。
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▲由謝銘祐領軍的麵包車樂團也戴上高雄一百口罩提醒樂迷務必戴口罩參加跨百光年。(圖/高雄市政府提供)
▲由謝銘祐領軍的麵包車樂團，也戴上高雄一百口罩，提醒樂迷務必戴口罩參加跨百光年。(圖/高雄市政府提供)
時序入冬，跨年氣氛越來越濃，全球嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情仍未趨緩，主辦單位提醒，自本(12)月起臺灣已啟動「秋冬防疫專案」，民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場域應佩戴口罩，即將登場的跨百光年系列活動，屬人潮聚集處，且多數民眾搭乘捷運、輕軌等大眾運輸工具前往，更須特別留意，除了期待的心，也要戴口罩出門！
▲2021高雄跨百光年追星必備！高市呼籲搭乘大眾交通工具務必戴口罩入場。(圖/高雄市政府提供)
▲2021高雄跨百光年追星必備！高市呼籲搭乘大眾交通工具務必戴口罩入場。(圖/高雄市政府提供)
跨百光年活動別出心裁，讓「戴口罩」也能成為眾人注目焦點，特別推出獨家設計「高雄一百口罩」，讓防疫也兼顧時尚，現在高雄駁二「高雄一百商品專賣店」每日皆有販售，12月24日起也可於輕軌C11真愛碼頭站出口小海豚賣店購買，更有線上通路可供選購。
▲高市呼籲民眾在搭乘大眾捷運系統參加2021高雄跨百光年務必戴口罩入場。(圖/高雄市政府提供)
▲高市呼籲民眾在搭乘大眾捷運系統參加2021高雄跨百光年，務必戴口罩入場。(圖/高雄市政府提供)
高雄2021跨百光年系列活動，由愛河出海口旁的大元國際大樓的「百年視窗」揭開序幕，日前全台最大鏡球在愛河灣升空，為活動創造第一波高潮，宣告活動即將全面啟動，12月24日起，愛河灣周圍的陸域包括高雄流行音樂中心、苓雅區海邊路上領航及領袖大樓、愛河出海口旁的大元國際大樓及前鎮區新光路The One大樓等，將結合歷史、地景、科技、藝術、創意的時空展演，在老港口展現臺灣最強的軟實力；全台最大的平台船將變身為全台唯一的海上舞台，帶來11場精彩多元又跨界的表演。
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