男網友用交友軟體帶高中女生上摩鐵　辯稱不知未滿16歲

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男網友用交友軟體帶高中女生上摩鐵　辯稱不知未滿16歲

記者鄧力軍/台中報導

calendar_today2020-12-19 15:01:18

詐騙車手遭「警察」黑吃黑21萬餘元　警循線破獲詐團
▲未滿16歲的高中女生透過軟體「探探」，被男網友帶到電影館及汽車旅館發生性關係。(示意圖/記者鄧力軍)
未滿16歲的高中女生透過交友軟體，被男網友帶到電影館及汽車旅館發生性關係，事後帶女學生買衣服及包包以安撫情緒；女生父親發現有異追問出內情後向台中市婦幼隊報案提告，男網友辯稱通訊軟體都有「年滿18歲」之限制，辨稱不知女學生未滿18歲，但檢察官認為軟體之警語並無法實際規範，全案依妨害性自主罪提起公訴，該網友可能面臨7年以下之重刑。
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婦幼隊警方調查，陳姓男子於今(109)年初透過軟體認識一名未滿16歲的高中女生，某個下午即約出女學生到台中市北屯區一家電影館看電影，陳男利用兩人在包廂之機會，對女學生發生性關係得逞。
事後陳男帶女學生於市區逛街買衣服及包包致贈以安撫情緒，天黑之後陳男駕駛汽車要送女學生回家途中，再轉進一家汽車旅館開房間，陳男再次對女學生發生性關係，女學生很晚才回到家，還帶回衣服及包包等貴重禮物，引起父親起疑追問，女學生對一天的行程及禮物交代得吞吞吐吐，最後才說出實情，父親氣得向台中市婦幼隊報警。

陳男到案後辨稱不清楚女學生為未滿16歲之人，辯護律師亦辯護稱2人透過交友軟體認識，該軟體於下載及使用說明中都有寫到需年滿18歲才能使用，該APP設定年齡也是18歲起跳，而女學生之照片及當天之穿著均非常成熟，看起來是已經超過18歲之人。
但檢警詢問女學生時，女學生指稱有告知對方自己年齡未滿16歲，檢警質問陳男時，陳男也坦承知悉女學生就讀中部某高中，檢察官認為一般就讀高中之年齡落於15至17歲間或16歲至18歲間，是被告主觀上就女學生未滿16歲之事實即有所認知，顯具有「不確定之故意」，檢察官並指出通訊軟體下載之年齡限制，並無法實際規範未滿16歲之人下載，且網路上之個人資料之資訊多有不實之情形，再者，女子之穿著、打扮均無法直接據以判斷實際年齡，是被告及辯護人所辯，並不足採，全案依妨害性自主罪起訴。
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