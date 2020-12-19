賴清德買威士忌打統編 總統府：餽贈外賓、非私用
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-19 13:55:08
副總統賴清德日前至雲林參訪，在虎尾釀酒醋生活園區購買威士忌，但事後遭人爆料，發票上打了總統府統編，引發討論。對此，總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）說，副總統因公下鄉考察，購買地方特產，做為餽贈外賓之公務使用。更重要的目的是支持地方創生，對外推廣台灣特色產品，並非作為私用。
賴清德至虎尾釀酒醋生活園區參訪，結束後向廠商買了2支台灣米釀威士忌，但事後有人向媒體爆料，結帳時發票打了總統府統編，質疑是公器私用。對此，總統府發言人Kolas Yotaka表示，副總統因公下鄉考察，為公務使用，依照「各級政府機關特別費支用規定」，辦理購買地方特產，做為餽贈外賓之公務使用。更重要的目的是支持地方創生，對外推廣台灣特色產品，並非作為私用，特此說明。
而虎尾釀酒醋生活園區的臉書粉絲頁也主動澄清說，「當我知道我有機會，能向雲林地方各產業的達人以及副總統賴清德報告、介紹家中產業後的每一天，我都在反覆練習、獨自對著空氣演練上百次英文簡報，就只為了能把握這次難得的機會，把家裡產業傳達給副總統知道。」
業者表示，「而在簡報後，副總統給我滿滿的鼓勵與肯定，讓我真的非常開心，也對於推廣家裡品牌的精神與價值更有信心。」業者說，「當初將發票分享到臉書，是為了表達對家中產品的驕傲，而在這裡我想向賴副總統說一萬次的抱歉，造成你的困擾；但我更要對副總統表達超過1萬次的感謝！謝謝你特地下鄉，了解地方產業的辛苦。也謝謝你認同我們，因為愛這片土地，所以堅持純釀的精神。」