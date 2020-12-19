人口3800萬卻張羅4億多劑疫苗！加拿大：有多的會分享

我是廣告 請繼續往下閱讀
杜魯道（Justin Trudeau）在接受加拿大電視公司（CTV）訪問時說：「一旦加拿大打完，如果我們擁有的疫苗數量超過所需，會和其他國家分享。」
杜魯道今天對記者說：「明年1月，我們每週將取得12.5萬劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技BioNTech生產的疫苗，當月可取得50萬劑。」
加拿大預計下週取得20萬劑輝瑞&BNT疫苗，一旦加拿大衛生署（Health Canada）批准，年底以前還能拿到16.8萬劑美國麻州生技公司莫德納（Moderna）生產的疫苗。
加拿大14日展開疫苗施打計畫，對象是安養院員工以及安大略（Ontario）與魁北克（Quebec）省居民，目標是2021年第一季結束前讓300萬人接種。
加國迄今累計49萬人確診與近1.4萬人病故。
世界衛生組織（WHO）與全球疫苗與預防注射聯盟（Gavi Alliance）主導疫苗全球取得機制（COVAX），目的是確保開發中國家能取得疫苗，加國今年9月投資2.2億加幣（約1.72億美元）。
世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天表示，該機制迄今已確保能取得20多億劑不同廠牌疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1091219