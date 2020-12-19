提前初選提名拱蔣萬安選北市？同黨大讚：絕對是好市長
提前初選提名拱蔣萬安選北市？同黨大讚：絕對是好市長
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-19 15:49:18
台北市松山火車站今（19日）舉辦「松山100再出發」快閃活動。值得關注的是，國民黨立委蔣萬安也跨區到場參加。面對外傳國民黨台北市黨部為了盡早確認由蔣萬安參選台北市長，擬提前在明年底就完成黨內初選提名，雖蔣萬安今低調表示，重心仍在立法院。但該選區的國民黨資深立委費鴻泰直接大讚，蔣萬安絕對是大家可以信賴的好市長。
對於國民黨內殷切期待，蔣萬安能替藍營搶回台北市執政權。蔣萬安受訪表示，離2022年選舉還有一段時間，至少對他來講以及國民黨團來說，下一週立法院就要處理相關萊豬的議案，整個黨團都專注在議案上面。蔣萬安也強調，下週四（24日）將針對《學校衛生法》修正草案、《食品安全衛生管理法》修正草案及9項行政命令進行朝野表決，這是攸關國人健康且相當關注的議題。
按照過往期程，九合一大選投票都在11月，而國民黨的縣市長黨內初選，多在同年3月才正式提名。對於外傳國民黨台北市黨部要提前作業，將初選時間提早到前一年底的傳聞。蔣萬安回應僅稱，實際情形他不清楚，這可能還是要由黨部、黃呂主委說明。
儘管如此蔣萬安不願鬆口。但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，一般基層們的要求，都是希望能盡早決定，所以他們的打算也是，現在已經快跨年了，（國民黨台北市長初選）就是明年的年底之前決定。
費鴻泰也稱讚，蔣萬安非常有能力，都是一步一步堅持理念，過程也會說服黨團成員，在地方上則是會跟民眾溝通想法，他自己從議員到立委，經歷過多位市長，蔣萬安絕對是大家可以信賴的好市長。新聞來源為Newtalk 新頭殼