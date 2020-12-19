微旅行2.0搶頭香！星宇航空首航台南　3小時飛行全記錄

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微旅行2.0搶頭香！星宇航空首航台南　3小時飛行全記錄

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-19 15:18:11｜update2020-12-19 15:20:16

星宇航空
▲星宇航空搶先推出微旅行 2.0 進階版，今（ 19 ）日首度執行桃園－台南航班。（圖／記者陳致宇攝）
交通部提出微旅行 2.0 進階版，放寬國籍航空可於國內不同機場起降，惟起降其中一端須為桃園機場，串連飛行體驗與地方遊程，今（ 19 ）日由星宇航空搶頭香，推出桃園－台南各 2 班次來回航班，旅客除了可在候機室大啖限定版的蜷尾家「鐵觀音可可碎片」冰淇淋外，機上還可享用台南老字號甜點及胡同燒肉飛機餐。
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▲首班機今日上午
▲首班機今日上午 9 時 30 分自桃園機場起飛（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客在候機室開心地與背板合照。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客在候機室開心地與背板合照。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客可在候機室大啖限定版的蜷尾家「鐵觀音可可碎片」冰淇淋。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客可在候機室大啖限定版的蜷尾家「鐵觀音可可碎片」冰淇淋。（圖／記者陳致宇攝）
星宇航空搶先推出微旅行 2.0 進階版，首班機 JX8061 與 KLOOK 獨家合作，星宇航空搶先推出微旅行 2.0 進階版，首班機今日上午 9 時 30 分自桃園機場起飛，沿途行經宮古島讓旅客感受出國氣氛，之後在沿著台灣東部海岸、恆春半島飛行，於 12 時 30 分抵達台南機場，不過因今日氣候不佳，北台灣及宮古島上空雲層較厚，無法欣賞到美麗的島嶼風光。
▲旅客登機時可獲得搭機證書及贈品。（圖／記者陳致宇攝）
▲旅客登機時可獲得搭機證書及贈品。（圖／記者陳致宇攝）
▲台北出發的旅客可獲得磚塊紅搭機證書，以及筆記本、撲克牌、標籤便利貼、
▲台北出發的旅客可獲得磚塊紅搭機證書，以及筆記本、撲克牌、標籤便利貼、 A321neo 貼紙等贈品。（圖／記者陳致宇攝）
▲首班機
▲首班機 JX8061 是由星宇航空最新引進的「老四機」 B-58204 執飛。（圖／記者陳致宇攝）
為了讓旅客一開始就能體驗台南「美食之都」的滋味，星宇航空於桃園機場候機室準備蜷尾家限定版「鐵觀音可可碎片」冰淇淋，讓旅客可以在等待的時間品嚐，登機時則贈送每位旅客特製的磚塊紅搭機證書，以及筆記本、撲克牌、標籤便利貼、 A321neo 貼紙等贈品；機上餐飲除了有招牌的胡同鹽蔥豬梅花丼搭配星宇特調外，另外準備台南 80 年老店「銀波布丁」，是在地人大推的必吃甜品。

▲今日氣候不佳、雲層較厚，無法盡興欣賞沿途風光。（圖／記者陳致宇攝）
▲今日氣候不佳、雲層較厚，無法盡興欣賞沿途風光。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上餐飲除了有招牌的胡同鹽蔥豬梅花丼搭配星宇特調外，另外準備台南
▲機上餐飲除了有招牌的胡同鹽蔥豬梅花丼搭配星宇特調外，另外準備台南 80 年老店「銀波布丁」。（圖／記者陳致宇攝）
▲星宇航空搶先推出微旅行
▲星宇航空搶先推出微旅行 2.0 進階版，首班機今日上午 9 時 30 分自桃園機場起飛。（圖／記者陳致宇攝）
此外，台南市政府為歡迎星宇航空首次蒞臨，特別於機場準備灑水儀式，並贈送每位旅客合成帆布行水餃包、成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅、月老知我心軟糖等歡迎禮，機場大廳也舉辦特色市集，邀請在地商家前來設攤。
▲首航班機於
▲首航班機於 12 時 30 分抵達台南機場。（圖／記者陳致宇攝）
▲台南市政府為歡迎星宇航空首次蒞臨，特別於機場準備灑水儀式。（圖／台南市政府）
▲台南市政府為歡迎星宇航空首次蒞臨，特別於機場準備灑水儀式。（圖／台南市政府）
▲每位抵達台南的旅客都可獲得合成帆布行水餃包、成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅、月老知我心軟糖等歡迎禮。（圖／記者陳致宇攝）
▲每位抵達台南的旅客都可獲得合成帆布行水餃包、成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅、月老知我心軟糖等歡迎禮。（圖／記者陳致宇攝）
星宇航空日前表示，桃園－台南航線是微旅行 2.0 的首度嘗試，透過不同地點的進出，可結合地方觀光資源，充份展現各地獨特的景緻和人文魅力，也讓旅客在防疫期間能享受更豐富多樣的旅程，未來也會評估國內其他航點； KLOOK 指出，星宇航空與台南市政府都是關係緊密的合作夥伴，之後將持續溝通不同的企畫方案，提供旅客更豐富的遊程。
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