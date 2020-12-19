微旅行2.0搶頭香！星宇航空首航台南　3小時飛行全記錄

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星宇航空搶先推出微旅行 2.0 進階版，首班機 JX8061 與 KLOOK 獨家合作，星宇航空搶先推出微旅行 2.0 進階版，首班機今日上午 9 時 30 分自桃園機場起飛，沿途行經宮古島讓旅客感受出國氣氛，之後在沿著台灣東部海岸、恆春半島飛行，於 12 時 30 分抵達台南機場，不過因今日氣候不佳，北台灣及宮古島上空雲層較厚，無法欣賞到美麗的島嶼風光。
為了讓旅客一開始就能體驗台南「美食之都」的滋味，星宇航空於桃園機場候機室準備蜷尾家限定版「鐵觀音可可碎片」冰淇淋，讓旅客可以在等待的時間品嚐，登機時則贈送每位旅客特製的磚塊紅搭機證書，以及筆記本、撲克牌、標籤便利貼、 A321neo 貼紙等贈品；機上餐飲除了有招牌的胡同鹽蔥豬梅花丼搭配星宇特調外，另外準備台南 80 年老店「銀波布丁」，是在地人大推的必吃甜品。
此外，台南市政府為歡迎星宇航空首次蒞臨，特別於機場準備灑水儀式，並贈送每位旅客合成帆布行水餃包、成功啤酒、連得堂特製雙城號煎餅、月老知我心軟糖等歡迎禮，機場大廳也舉辦特色市集，邀請在地商家前來設攤。
星宇航空日前表示，桃園－台南航線是微旅行 2.0 的首度嘗試，透過不同地點的進出，可結合地方觀光資源，充份展現各地獨特的景緻和人文魅力，也讓旅客在防疫期間能享受更豐富多樣的旅程，未來也會評估國內其他航點； KLOOK 指出，星宇航空與台南市政府都是關係緊密的合作夥伴，之後將持續溝通不同的企畫方案，提供旅客更豐富的遊程。