憂成破口！印度船員入境近2個月才確診　21人居家隔離　

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另一個是案762為緬甸籍30多歲男性船員，今年12月2日來台工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，也是至今無症狀，在檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診。
較令人擔心的是案764為印度籍30多歲男性船員，今年10月21日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案11月5日檢疫期滿後由仲介安排等待登船工作，11月26日後皆於船上工作未返港。這次因打算出境返國，12月16日由公司安排自費採檢，於今日確，總抗體陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。
莊人祥說，船員11月5日檢疫期滿後，由仲介安排等待登船工作，因對台灣不熟，這段時間都待在飯店，三餐也都在飯店內解決、沒有外出，同飯店還有另一名外籍同事，兩人也沒有接觸。目前已掌握接觸者共47人，其中同船共21名船員居家隔離並進行採檢，有20人核酸檢測陰性，其餘正在檢驗中。
同時，為追蹤感染有沒有擴散及其感染源，指揮中心也會一併採撿血清驗抗體。另還要採18名飯店人員，釐清是否造成台灣感染，合計船員和飯店人員總計採檢共39人。
不過，莊人祥表示，目前懷疑個案仍傾向在印度就遭受感染，核酸檢驗Ct值也超過30，且總抗體陽性，研判是處在陰陰陽陽狀態，船上目前看起來沒有感染正在流行，檢驗同船成員的抗體有助釐清感染源是不是在船上，若在船上，一定會有人血清檢體會是陽性。