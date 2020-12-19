憂成破口！印度船員入境近2個月才確診　21人居家隔離　

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憂成破口！印度船員入境近2個月才確診　21人居家隔離　

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-12-19 16:05:42

▲針對今（14）日新增4例境外移入COVID-19病例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥進行說明。（圖／記者賴志昶攝2020.12.14）
▲針對印度籍船員入境近2個月才確診新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥進行說明。（圖／資料照，記者賴志昶攝）
中央流行疫情指揮中心今（19）公布新增4例境外移入新冠肺炎確診案例，其中有3例都是外籍漁工及船員，其中案764例印度籍30多歲男性船員，今（2020）年10月21日來台工作，持登機前3日核酸核驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，至今無症狀，因欲出境由公司安排自費採檢，並於今日確診。指揮中心發言人莊人祥表示，目前正在釐清有沒有造成國內感染，但懷疑個案在印度就感染，且入境後多數時間待在船上，已採檢同船成員共21人，已知20人都陰性，另還要採檢18名飯店工作人員。
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指揮中心今日公布的境外確診個案，包括案761為印尼籍20多歲男性漁工，今年12月1日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀，檢疫期滿後，12月17日由仲介安排自費採檢，於今日確診。
另一個是案762為緬甸籍30多歲男性船員，今年12月2日來台工作，持有入境前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，也是至今無症狀，在檢疫期滿後，由仲介安排自費採檢，於今日確診。

較令人擔心的是案764為印度籍30多歲男性船員，今年10月21日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案11月5日檢疫期滿後由仲介安排等待登船工作，11月26日後皆於船上工作未返港。這次因打算出境返國，12月16日由公司安排自費採檢，於今日確，總抗體陽性，個案迄今皆無症狀，現正住院隔離治療中。

莊人祥說，船員11月5日檢疫期滿後，由仲介安排等待登船工作，因對台灣不熟，這段時間都待在飯店，三餐也都在飯店內解決、沒有外出，同飯店還有另一名外籍同事，兩人也沒有接觸。目前已掌握接觸者共47人，其中同船共21名船員居家隔離並進行採檢，有20人核酸檢測陰性，其餘正在檢驗中。

同時，為追蹤感染有沒有擴散及其感染源，指揮中心也會一併採撿血清驗抗體。另還要採18名飯店人員，釐清是否造成台灣感染，合計船員和飯店人員總計採檢共39人。
不過，莊人祥表示，目前懷疑個案仍傾向在印度就遭受感染，核酸檢驗Ct值也超過30，且總抗體陽性，研判是處在陰陰陽陽狀態，船上目前看起來沒有感染正在流行，檢驗同船成員的抗體有助釐清感染源是不是在船上，若在船上，一定會有人血清檢體會是陽性。
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