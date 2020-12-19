離島藝文飄香　李永得出席洪根深美術館開館慶祝活動

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離島藝文飄香　李永得出席洪根深美術館開館慶祝活動

記者張塵/澎湖報導

calendar_today2020-12-19 16:44:29

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▲洪根深美術館開館，文化部長李永得、澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲聯袂出席開幕儀式，賴峰偉對於洪根深美術館能成為離島的藝文典範感到高興。（圖／澎湖縣政府提供）
洪根深美術館19日開館，文化部長李永得、澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲聯袂出席開幕儀式，賴峰偉對於洪根深美術館能成為離島的藝文典範感到高興，他說這是大家共同努力所獲致的美好成果，感謝文化部經費挹注，也期盼文化部繼續支持澎湖設立水下文物博物館，展示水下考古成果。
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賴峰偉表示，洪根深是國內水墨畫大師，在臺灣藝術史上具有卓越成就與貢獻，洪根深美術館成立，讓台灣水墨基地從澎湖發光發亮，透過府會及藝文界攜手合作，澎湖歷史文物將在世界舞台上綻放光芒，劉陳昭玲表示，她致力推動洪根深美術館，歷經5年終於開花結果，因為洪根深美術館撒下藝術種子，澎湖藝術文化有朝一日終將萌芽成長。
▲李永得盛讚出生澎湖的洪根深老師長年致力現代水墨畫的創作及教育，成立高雄市現代畫學會，並催生高雄市立美術館的設立，對於南臺灣的藝壇有非常大的影響。（圖／澎湖縣政府提供）
▲李永得盛讚出生澎湖的洪根深老師長年致力現代水墨畫的創作及教育，成立高雄市現代畫學會，並催生高雄市立美術館的設立，對於南臺灣的藝壇有非常大的影響。（圖／澎湖縣政府提供）
受邀參加的文化部長李永得強調，出生澎湖的洪根深老師長年致力現代水墨畫的創作及教育，成立高雄市現代畫學會，並催生高雄市立美術館的設立，對於南臺灣的藝壇有非常大的影響，而選擇退休回到澎湖後持續創作，更捐贈近兩百件作品給澎湖縣政府，回饋鄉梓的精神令人感佩，李永得說，他期盼洪根深美術館與鄰近的國定古蹟澎湖天后宮、歷史建築澎湖郵便局、中央老街商圈等場所，成為民眾藝文生活及教育的重要場域，帶動社區參與及地方產業發展。
澎湖縣政府表示，洪根深美術館座落於民族路澎湖天后宮旁，前身為歷史建築「澎湖廳憲兵隊」，設置洪根深美術館除表彰其個人傑出藝術成就，成為澎湖共同文化資產外，亦期待美術館成為全台現代水墨展示、推廣的重要平台，洪根深美術館收藏洪根深近200件作品及大批收藏書籍、文物，配合開館首場主題策劃展，推出「墨問──水墨創作風格趨向展」特展。
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