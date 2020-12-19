離島藝文飄香 李永得出席洪根深美術館開館慶祝活動
記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-12-19 16:44:29
洪根深美術館19日開館，文化部長李永得、澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲聯袂出席開幕儀式，賴峰偉對於洪根深美術館能成為離島的藝文典範感到高興，他說這是大家共同努力所獲致的美好成果，感謝文化部經費挹注，也期盼文化部繼續支持澎湖設立水下文物博物館，展示水下考古成果。
賴峰偉表示，洪根深是國內水墨畫大師，在臺灣藝術史上具有卓越成就與貢獻，洪根深美術館成立，讓台灣水墨基地從澎湖發光發亮，透過府會及藝文界攜手合作，澎湖歷史文物將在世界舞台上綻放光芒，劉陳昭玲表示，她致力推動洪根深美術館，歷經5年終於開花結果，因為洪根深美術館撒下藝術種子，澎湖藝術文化有朝一日終將萌芽成長。受邀參加的文化部長李永得強調，出生澎湖的洪根深老師長年致力現代水墨畫的創作及教育，成立高雄市現代畫學會，並催生高雄市立美術館的設立，對於南臺灣的藝壇有非常大的影響，而選擇退休回到澎湖後持續創作，更捐贈近兩百件作品給澎湖縣政府，回饋鄉梓的精神令人感佩，李永得說，他期盼洪根深美術館與鄰近的國定古蹟澎湖天后宮、歷史建築澎湖郵便局、中央老街商圈等場所，成為民眾藝文生活及教育的重要場域，帶動社區參與及地方產業發展。澎湖縣政府表示，洪根深美術館座落於民族路澎湖天后宮旁，前身為歷史建築「澎湖廳憲兵隊」，設置洪根深美術館除表彰其個人傑出藝術成就，成為澎湖共同文化資產外，亦期待美術館成為全台現代水墨展示、推廣的重要平台，洪根深美術館收藏洪根深近200件作品及大批收藏書籍、文物，配合開館首場主題策劃展，推出「墨問──水墨創作風格趨向展」特展。