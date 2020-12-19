星宇微旅行2.0首航抵台南　黃偉哲親自接機

全國首班的微旅行2.0航班，星宇航空雙城號於今（19）日啟航，星宇航空與台南航空站特別安排航空界最尊榮的航線灑水柱儀式，歡迎星宇首次降落台南，並舉辦台南-台北首航剪綵儀式，由台南市長黃偉哲、星宇航空執行長翟健華及台南航空站主任楊益瑞共同主持。

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星宇航空「台北-台南微旅行2.0航程」，共4個航班，JX8061航班上午9:30起飛朝北航經日本宮古島，接著沿台灣東岸飛行，帶旅客飽覽美景，中午12:30抵達台南機場，黃偉哲親自歡迎搭乘全台首班微旅行2.0航班的旅客，見證灑水儀式並在入境門盛情迎接，發送歡迎禮，為旅客的府城行開啟精彩序幕。

▲航空界最尊榮的航線灑水柱儀式。（圖／星宇航空提供）

翟健華指出，星宇航空選擇國內旅遊最熱門的地點「台南」，這座美麗的古城作為微旅行2.0首發航點，希望藉由這個機會帶大家體驗並發掘在地文化的美好，相信雙邊載客的模式更能串連在地的旅遊行程。



▲台南市長黃偉哲親自送上精心準備的歡迎禮。（圖／記者陳聖璋攝，2020.12.19） 翟健華說，我們會秉持著創新、認真做好一切的精神，持續挑戰各種可能，讓南北的旅客都有機會體驗星宇航空服務的精緻與熱誠。





台南市觀旅局局長郭貞慧表示，很期待透過和星宇航空的合作，把台南往高端市場的發展邁向新里程碑，也期待透過這次的結盟，讓旅客來到台南能夠有一個全新的體驗。





為了迎接今日搭乘雙城號的旅客，南市府首創於台南航空站舉辦「台南物產X星宇小舖」特色市集，邀請風靡東京的霜淇淋始祖蜷尾家、頂級飲品日芳珍饌、獲得英國果醬比賽銀牌獎的甜玉軒、赤崁糖、吳萬春蜜餞、吳媽媽野生烏魚子蝦乾等，知名在地排隊名店，讓往來旅客一次買齊人氣伴手禮。

搭乘星宇航空雙城號的旅客，除了享受星宇航空全新A321NEO設施及特色飛機餐外，更可品嚐台南招牌80年老店銀波布丁，感受濃濃的台南味。