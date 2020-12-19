影／公車進校園不再有憾事發生　轉運站候車亭啟用

不再有憾事發生！彰化縣大村鄉山腳路是通往大葉大學必經之路之一，每每上下班尖峰時間，上下班通勤學生車流量大，每年大葉學生騎乘機車發生事故件數多達150件，校方向縣府爭取公車入校，鼓勵學生搭乘大眾運輸，今（19）日大葉迎來31周年校慶，縣長王惠美親自為智慧公車亭揭牌。

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▲節能、低碳、永續、智慧的候車亭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

× ▲節能、低碳、永續、智慧的候車亭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

大葉大學向縣府爭取公車入校，方便師生搭乘，避免讓山腳路上人車爭道的情形發生，也讓整體事故率降低超過2／3，彰化縣政府也協助向交通部爭取補助經費，配合學校自籌款，建構大葉智慧轉運站候車亭，讓公車動線更加完善，智慧服務也讓大家能及時掌握交通車動態，安全又便利。

▲大葉智慧轉運站候車亭，讓公車動線更加完善，智慧服務也讓大家能及時掌握交通車動態。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

× ▲大葉智慧轉運站候車亭，讓公車動線更加完善，智慧服務也讓大家能及時掌握交通車動態。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

彰化縣長王惠美、大村鄉公所主任秘書蘇文火、彰化監理所專員李榮勝、員林客運公司總經理黃錦生、彰化客運公司董事長黃錦椿等與會來賓共同為「大葉轉運站候車亭」剪綵，宣布節能、低碳、永續、智慧的候車亭正式啟用。

▲大葉大學校慶進場，觀光系學生熱情表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

× ▲大葉大學校慶進場，觀光系學生熱情表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

王惠美感謝大葉大學深耕地方，採取師徒制教育吸引外縣市學生來彰化縣就讀，因很多學生外宿，騎機車上下學，一年發生150多件意外事故，她擔任立法委員期間爭取經費推動公車進校園，建立完整的交通運輸網絡，有效降低車禍發生率，目前車禍案件是公車進校園之前的2/3。

▲大葉大學向縣府爭取公車入校，方便師生搭乘，彰化縣政府也協助向交通部爭取補助經費，建構大葉智慧轉運站候車亭，讓公車動線更加完善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

× ▲大葉大學向縣府爭取公車入校，方便師生搭乘，彰化縣政府也協助向交通部爭取補助經費，建構大葉智慧轉運站候車亭，讓公車動線更加完善。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 19）

大葉大學校長梁卓中說，王惠美擔任立委期間，爭取公車進校園，大葉大學2015年獲選為交通部、教育部公車入校先導元範學校，首創「六車共構交通網」，以大葉校區為中心點，建構了大葉校園巡迴車、大學城525接駁車、員林生活圈交通車、大葉高鐵接駁車、彰化生活圈公車、特約計程車六種交通工具，提供每天276班次、3到5分鐘一班車的便捷服務。