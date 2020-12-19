P聯盟／林志傑飆進逆轉三分球　富邦拿下職籃歷史性首勝

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P聯盟／林志傑飆進逆轉三分球　富邦拿下職籃歷史性首勝

記者黃建霖/彰化報導

calendar_today2020-12-19 16:53:56｜update2020-12-19 16:59:24

富邦球星「野獸」林志傑
▲富邦球星「野獸」林志傑。（圖／林建嘉攝影）
P.League+元年開幕戰今日開打，首戰由福爾摩沙台新夢想家在彰化體育館對戰富邦勇士，夢想家雖然本場投進16顆三分球，但末節卻沒能守成，讓林志傑投進逆轉三分球，終場以86:89輸掉首戰。
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此役開賽後首波球權在跳球後由富邦掌握，不過兩隊前兩波攻勢都未能進球，其中林志傑還投了一顆「麵包球」；之後夢想家在一波成功的組織後，由楊敬敏切入獲得近算加罰，他也穩穩地罰進，讓球隊獲得3:0領先。
之後夢想家洋將塔克表現出色，完成一次「三分打」、又投進一顆三分球，幫助球隊打出一波16:3的攻勢，富邦首節在防守收縮時屢屢遭到夢想家外線痛擊，特別是楊敬敏手感火燙，前3次外線出手都命中，單節砍下12分。不過勇士該節末段時找回節奏，張宗憲遠投近切無往不利，幫助球隊追到30:31、僅1分落後。

次節雙方換上較多替補球員，富邦塞瑟夫領到本場第3犯被迫下場休息，夢想家也趁此機會再度拉開分數，楊敬敏維持絕佳狀態，個人連拿8分、包括2顆三分球，助夢想家再度拉開分差到雙位數。不過富邦仍然利用禁區的優勢，慢慢收復失土，之後張宗憲重新回到場上，立刻在外線還以顏色，還單打吃掉塔克，他和楊敬敏前兩節都砍下22分，讓富邦半場打完追到53:54。

易籃再戰後，富邦靠簡偉儒的外線反超，但杰倫連續命中2顆三分球，讓夢想家重新找回節奏，不過兩隊這一節都打得比較混亂，命中率沒有此前來得高，失誤也增加不少，該節終了前張宗憲超節後完成暴扣，富邦以71:73落後2分。

決勝節，楊敬敏兩次在快攻中上籃得手，另外前三節沉寂許多的田壘也在外線開砲，球隊打出13:6的小高潮，稍微拉開的分差。富邦在暫停回來之後，靠著張宗憲連得5分止住失血，接著林志傑連飆2顆三分球，富邦在最後36秒反倒首度取得超前。

重回球場的張宗憲，今天展現出自己爭勝的積極心，砍下34分、3籃板、5抄截，而林志傑雖然僅有12分，但是末節兩顆三分球，幫助球隊射下勝利，塞瑟夫攻下15分、13籃板，辛特力9分、石博恩7分。
夢想家方面，楊敬敏攻下全隊最高的30分，兩位洋將杰倫和塔克分別砍下18分和16分，田壘得到7分，但其他的人表現乏善可陳，最終只能看著對手在自家主場逆轉取勝。
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