P聯盟／林志傑飆進逆轉三分球　富邦拿下職籃歷史性首勝

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之後夢想家洋將塔克表現出色，完成一次「三分打」、又投進一顆三分球，幫助球隊打出一波16:3的攻勢，富邦首節在防守收縮時屢屢遭到夢想家外線痛擊，特別是楊敬敏手感火燙，前3次外線出手都命中，單節砍下12分。不過勇士該節末段時找回節奏，張宗憲遠投近切無往不利，幫助球隊追到30:31、僅1分落後。
次節雙方換上較多替補球員，富邦塞瑟夫領到本場第3犯被迫下場休息，夢想家也趁此機會再度拉開分數，楊敬敏維持絕佳狀態，個人連拿8分、包括2顆三分球，助夢想家再度拉開分差到雙位數。不過富邦仍然利用禁區的優勢，慢慢收復失土，之後張宗憲重新回到場上，立刻在外線還以顏色，還單打吃掉塔克，他和楊敬敏前兩節都砍下22分，讓富邦半場打完追到53:54。
易籃再戰後，富邦靠簡偉儒的外線反超，但杰倫連續命中2顆三分球，讓夢想家重新找回節奏，不過兩隊這一節都打得比較混亂，命中率沒有此前來得高，失誤也增加不少，該節終了前張宗憲超節後完成暴扣，富邦以71:73落後2分。
決勝節，楊敬敏兩次在快攻中上籃得手，另外前三節沉寂許多的田壘也在外線開砲，球隊打出13:6的小高潮，稍微拉開的分差。富邦在暫停回來之後，靠著張宗憲連得5分止住失血，接著林志傑連飆2顆三分球，富邦在最後36秒反倒首度取得超前。
重回球場的張宗憲，今天展現出自己爭勝的積極心，砍下34分、3籃板、5抄截，而林志傑雖然僅有12分，但是末節兩顆三分球，幫助球隊射下勝利，塞瑟夫攻下15分、13籃板，辛特力9分、石博恩7分。
夢想家方面，楊敬敏攻下全隊最高的30分，兩位洋將杰倫和塔克分別砍下18分和16分，田壘得到7分，但其他的人表現乏善可陳，最終只能看著對手在自家主場逆轉取勝。