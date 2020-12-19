質疑綠營無力面對反萊豬 游盈隆：現有3都4縣市恐都沒了
質疑綠營無力面對反萊豬 游盈隆：現有3都4縣市恐都沒了
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-12-19 17:11:49
朝野持續進行萊豬大戰！台灣民意基金會董事長游盈隆今（19）日在臉書質疑，蔡英文團隊無力面對在野黨和民間反萊豬的聲浪，不禁要問，這個執政團隊到底出了什麼問題。游盈隆說，照這樣的政治步調走下去，2022年九合一地方選舉，民進黨不但收復失土前景黯淡，「連現有3都4縣市恐怕也岌岌可危」。
游盈隆指出，「事到如今，在開放含瘦肉精美豬進口政策上，整體民意發展已有一發不可收拾的態勢，『大軍不前，未戰先敗』用來描述此刻整個蔡英文執政團隊在爭取民意支持戰場上的窘境，應該是適當的」這段話來自11月24日台灣民意基金會十一月民調報告。一個月過去了，在野黨和民間反萊豬的火越燒越大，所有跡象都證實他這一個論斷的正確性。游盈隆質疑，完全執政的蔡英文團隊，包括行政部門、立法部門、黨務系統、地方執政縣市長等等，為何如此無力面對在野黨和民間反萊豬的聲浪？相關回應像是衛福部用司法起訴蘇偉碩醫師，退輔會公開發聲明切割蘇偉碩，都是荒腔走板、匪夷所思、非常拙劣的作法。我不禁要問，這個執政團隊到底出了什麼問題？
游盈隆說，2021元旦萊豬正式開放進口，下半年國民黨所提萊豬公投案勢必會舉行，這等於是蔡英文總統給已經奄奄一息的國民黨「好大一把槍」，用來打擊民進黨政府，不諷刺嗎？游盈隆表示，照這樣的政治步調走下去，2022九合一地方選舉，蔡英文所領導的民進黨不但收復失土前景黯淡，洗刷2018歷史性挫敗的機會之窗正悄悄關上，連現有3都4縣市恐怕也岌岌可危。