港生來台申請大塞車？陸委會4點聲明反駁：招生名額充裕
港生來台申請大塞車？陸委會4點聲明反駁：招生名額充裕
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-19 17:17:14
《港版國安法》在今年7月通過後，陸委會成立「台港服務交流辦公室」，啟動相關人道救援行動專案，近日更鬆口將進一步研擬放寬港人來台措施，不過有媒體報導，陸委會駐港處辦理港生來台就學的單位人手不足，出現「大塞車」情況，被質疑援港流於口水、撐港不到位；對此，陸委會今（19日）做出四點澄清，強調該報導與事實相悖，辦事處也已針對緊急案件加開時段特別處理。
根據媒體報導，港生來台就學申請送件在18日截止，不過卻因陸委會駐港辦理港生來台就學的海華服務基金人手不足，導致港生大排長龍無法即時送件，另外需要繳交的香港學歷也要經我駐港處驗證，但因疫情期間只能透過網路預約，可是時間竟已排到明年3月，並引述清華大學教授侍建宇的意見，指今年台灣各大學提供給港生的名額必定不足，被外界質疑港生來台大塞車，官方說撐港只剩一張嘴。行政院陸委會今日發布四點聲明向外界澄清，相關說法與事實相悖，並指出香港在日前爆發第四波疫情，因此礙於當地限聚措施，招生收件採預約制，不過部分學生是到最後一天才遞件，辦事處也同意延長時間、盡量安排讓未預約者也能繳交，若有相關文件需要驗證，辦事處也已針對緊急案件加開時段特別處理，目前全數順利完成繳件。
陸委會說，目前海外聯合招生委員會110學年度招生工作，正進行碩博士班及學士班「個人申請」之報名階段，上網填報日期為今年11月1日至12月18日，收件日期為12月5日至12月18日，據統計110學年度香港學士班報名3,093人較去年2,463人成長26%、研究所648人較去年260人成長150%。
針對名額不足的消息，陸委會回應稱，名額都是以該學年度教育部核定招生名額外加10%計算，目前招生名額充裕，且依據海外聯合招生委員會資料統計顯示，109年港澳生名額使用率尚不到3成，因此並沒有名額不足的問題，應可充分提供香港學生入學管道及機會。陸委會最後強調，因應香港情勢變化，除原有港澳學生入學管道，也已協調教育部另辦理 「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計畫」招生，以及委託師大僑先部加開春季班單獨招生，提供不同入學管道，以滿足香港學子來台升學的需求。