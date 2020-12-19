淚崩！連恩尼遜兒子「不跟他姓」 背後原因有洋蔥
記者翁新涵/綜合報導
calendar_today2020-12-19 18:03:00
電影《捍衛救援》是連恩尼遜再次展現霸氣老爸的新作，預告片中除了火爆的槍戰和飛車場面外，還穿插不少連恩尼遜與小男孩間，細膩的互動戲碼，讓《捍衛救援》令人腎上腺素飆升之餘，同時還能逼出觀眾淚水！事實上，你要是聽過連恩尼遜的親生兒子麥可李察遜，如何「換姓」的話，恐怕也會淚崩。
連恩尼遜其實有2個兒子，跟他一樣高大威猛又帥氣，但他的大兒子麥可李察遜，卻不跟他姓「Neeson」，而是「Richardson」，為什麼呢？原來，他是為了紀念意外過世的演員母親娜塔莎李察遜（Natasha Richardson）。娜塔莎李察遜在2009年於加拿大滑雪時，發生意外導致頭部重傷去世，當時麥可只有13歲，對他打擊甚大，麥可還曾透露：「當時我的潛意識告訴我，要不然就發洩出來，否則就收藏在內心深處，之後的一個星期，我看似若無其事的生活，還瘋狂買東西，大家都說我是因為喪母變成這樣，剛開始我還不想承認，但後來我終於了解，母親過世對我影響甚深。」
於是，為了紀念早逝的母親，麥可便選擇以她的姓氏「李察遜」作為他出道的藝名姓氏，甚至還跟老爸連恩尼遜一起合演過電影，表現突出。
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