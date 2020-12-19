爵士∙樂無限完美落幕 浪漫情歌夜接力嗨翻台南
記者林怡孜/台南報導
calendar_today2020-12-19 19:46:37
▲Martin Hurkens(左)和Mary-Jess帶來天籟般美聲，讓聽眾如醉如痴（圖／記者林怡孜攝，2020,12,19）
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▲Martin Hurkens(左)和Mary-Jess帶來天籟般美聲，讓聽眾如醉如痴（圖／記者林怡孜攝，2020,12,19）
由台南市政府主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」的第3場活動「爵士∙樂無限」音樂會，昨晚於永華市政中心西側廣場正式登場，來自荷蘭的Martin Hurkens、英國跨界歌手Mary-Jess以及台灣歌手王若琳、國家交響樂(NSO)聯手獻藝，讓來自全國各地的民眾聽得如癡如醉，台南市長黃偉哲也聞樂聲而來，與民眾在星空下享受天籟般的歌聲。
昨晚台南氣候微涼舒適，黃偉哲上台時表示，在如此美好的禮拜五，有遠道來的好朋友Martin Hurkens，還有Mary-Jess一起用美聲帶給大家一個充滿音樂與愛的夜晚，正因為台灣的防疫工作做得好，所以大家能夠在這裡欣賞美妙樂音，黃偉哲並錄製了一段影片給Martin Hurkens荷蘭家鄉的市長，告訴荷蘭市長台灣的防疫小技巧，就是戴口罩、勤洗手、保持社交距離。他也希望大家維持這些好習慣，讓每個人都能健健康康、平平安安，隔天開開心心繼續來聽田馥甄、周興哲唱歌。譽為英國樂壇「超級瑪莉」的Mary-Jess，特別為台南市民帶來「茉莉花」和「天黑黑」等大家耳熟能詳的中文歌曲，Martin Hurkens則演唱鄧麗君的名曲「月亮代表我的心」，讓現場民眾都忍不住一起低聲唱和，此外，除了有邁爾士·戴維斯(Miles Davis)的《Four》、艾靈頓公爵(Duke Ellington)的《It don't mean the thing》等等爵士名曲之外，歌手王若琳也翻唱鄧麗君、美空雲雀、翁倩玉…等歌手跨越60到80年代的中、日、粵語經典情歌，迷幻樂風與現場NSO管弦樂交互融合，更增添音樂的空間與時代感。台南市政府指出，今晚在西側廣場還有田馥甄壓軸演出的浪漫情歌夜，鄰近活動現場部分交通道路將進行管制，請參與之民眾及用路人依照指揮改道，造成不便請市民朋友見諒。同時也溫馨提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾活動前到網站填寫實名制資訊，並戴口罩保障自己與他人安全。台南市交通局也提醒欲前往市府西側廣場欣賞音樂會的民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先進行改道規劃，建議多使用大眾運輸系統，減少尋找車位的不便。