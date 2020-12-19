鴻海不是家天下！郭台銘：交棒劉揚偉是對股東最大的交代

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郭台銘更提到兒子郭守正當初就拒絕接班，這拒絕接班的小子，但郭台銘從以前也沒想過要兒子接班，郭台銘強調鴻海是上市公司，不是家天下，誰有才能讓誰接班，就像過去大家說鴻海公司治理不好，對外不夠透明，其實是客戶不想讓鴻海透明，但現帶劉揚偉提了像是鴻海研究院計畫等，每個都是自主創新、走的是先進發展，所以就可以透明。
郭台銘更提到，公司治理最高原則就是對公司最大利益，真正做到公開透明化，「傳賢不傳子」是自己對鴻海股東最大的交代，劉揚偉在鴻海有絕對的權利跟決定權，對於劉揚偉接班也非常感謝，並相信劉揚偉一定會做得更好。
至於外界關注美國總統拜登上台後，鴻海在美國威斯康辛州設廠相關計畫是否有變？郭台銘說鴻海持續轉型，以數據中心、雲端、人工智慧（AI）為投資主軸，鴻海在威州投資從量轉成質，用美國的高科技人才，況且全世界產業鏈正在reengineering（再造）、restructure（重組），他看好威州和墨西哥、台灣加上日本會形成新的供應鏈。
對於自己在生技事業布局部分，郭台銘說已打造唾液快篩檢測機，並成立新公司富佳科技接手後續，最快預計明年初申請美國緊急使用授權（EUA）。他更透露今年10月赴美是為了把新冠肺炎唾液快篩檢測機送往美國，檢測機只需2.5小時就有結果，現在他全家人每天都會測試檢測機，確保沒有染疫。