P聯盟／仍是那個野獸！林志傑：在打SBL時我就夢想職業化

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P聯盟／仍是那個野獸！林志傑：在打SBL時我就夢想職業化

記者黃建霖/彰化報導

calendar_today2020-12-19 18:12:34

「野獸」林志傑投進關鍵的逆轉三分彈，幫助富邦拿下P.League+史上第一勝
▲「野獸」林志傑投進關鍵的逆轉三分彈，幫助富邦拿下P.League+史上第一勝。（圖／聯盟提供）
P.League+歷史性的首場比賽，富邦勇士在當家前鋒「野獸」林志傑關鍵的逆轉三分彈帶領下，終場以89:86擊退主場作戰的福爾摩沙台新夢想家，拿下相當具有意義的一勝。
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林志傑本場比賽比較慢熱，不過末節他還是展現自己「關鍵球」的能力，連續2顆三分球，幫助富邦在本場首度取得領先，最終拿下勝利。此役他斬獲12分、6籃板、2助攻。
談到那一回合重要的外線命中，林志傑賽後受訪時表示，「當時我們落後，進攻時間也快到了，偉儒切入傳出來，我也沒想太多，就是大膽出手。」

而總教練許晉哲也稱讚林志傑，直言他雖然前一回合失誤，但是大心臟本色不改，依舊是球隊最值得信賴的得分手，果然也為他們打進這重要的幾次進球。

林志傑在浙江廣廈效力了10年，早已經成為該隊的隊魂，去年他決定離開，許多球迷都落下熱淚，他本人也是相當不捨。不過今天在家鄉的職籃打球，他認為一切都值得了，因為這一直是自己的夢想。
林志傑說，「從我在SBL打球時，就一直很期待職業化，之後去了CBA，很高興回來能有職業聯賽打，當然也很珍惜，會做好該做得本分。」
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