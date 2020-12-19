興建嘉市西區全民運動館　蘇貞昌允諾全力支持

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根據「108年運動現況調查」，嘉義市規律運動人口數已達84.5%，人民對於體育場館的需求很高，嘉義市政府規劃於劉厝段玉山小段234地號及233地號位置興建「西區全民運動館」，該預定地位在西區劉厝里、三公頃左右的基地，規劃包括室內50米標準溫水游泳池、羽球場、體適能中心、全齡體能訓練場所等，這些設施不僅可提升嘉義市舉辦運動賽事的能量，更能補足原本較缺乏的羽球場、體適能中心需求，預計經費為3.5億元。
蘇貞昌院長表示，建設嘉義市的確需要很多經費，中央會全力支持，今天看到了西區全民運動館的土地都準備好了，就等前瞻的經費到位，不過市府相關的用地變更期程也要快點，蘇貞昌說，他非常支持嘉義市興建西區全民運動館，所以今天特別請國發會主委、教育部部長等人務必隨同視察，表達行政院的高度重視，蘇貞昌也不忘稱讚王美惠非常努力，在立法院審查前瞻計畫預算時還特別將西區全民運動館一案納入附帶決議，然而除了西區全民運動館外，蘇貞昌也強調，改善嘉義市警消建設的前瞻補助經費，總額超過1億3千萬以上，中央也已經核定，一定要全力支持嘉義市。
教育部部長潘文忠則指出，在去年，他曾為了推廣日環蝕活動造訪嘉義市，當時擔任議員的王美惠即向他爭取西區全民運動館，結果王美惠後來當上了立委，也一直為了西區全民運動館而奔波，對於嘉義市齊心爭取建設感到欽佩，嘉義市早在108年就提出西區運動中心的概念，當時前瞻計畫仍在籌編中，但預算早已爆表，經報告行政院蘇貞昌院長西區運動中心重要性後得到支持，並加入前瞻2.0體育運動休閒計畫中；潘文忠說，這是一個競爭型計畫，嘉義市超前部署已做好準備，在前瞻計畫預算通過後，將能達成嘉義市民的期待。