每聽必哭！YT年度熱門音樂影片　盧廣仲、鄧紫棋上榜

2020年對全世界來說是相當不容易的一年，因為疫情的緣故讓我們體會到生命無常、世事難料，但還是有許多音樂人努力地想帶給人們一點溫暖，創作出好音樂，希望能在黑暗之中帶來一點曙光。YouTube日前公佈了2020年度熱門音樂影片的Top 10，快來看看是哪十部音樂作品陪著大家度過這艱難的時期吧！
Top 10 草爺【兄弟你說】Ft. 梅海強「專屬兄弟間的情與義！」Official Music Video
Top 9 ITZY “WANNABE” M/V
TWICE師妹團ITZY第二張迷你專輯中的《WANNABE》上架43天就突破一億次點閱，超洗腦旋律讓人琅琅上口，忍不住一聽再聽。《WANNABE》的歌詞意在提醒女孩們要勇敢做自己，不要因為擔心別人的眼光而扼殺自己真正的想法，並且要深信自己很棒，「做自己」就是完美的。
Top 8 曾博恩 x DJ Hauer -【TAIWAN】| Official Music Video
台灣在疫情期間防疫有成，讓國人的凝聚力提高，由網紅曾博恩改編製作的超惡搞洗腦「愛台神曲」因此登上年度第八名，並且這首歌開放網友二創，許多不同的版本都很受歡迎。
Top 7 BLACKPINK – ‘How You Like That’ M/V
BLACKPINK的《How You Like That》僅推出短短五個多月，點閱率就快突破七億大關。畫面中團員的華麗造型和時尚穿搭是粉絲們喜愛的重點，搭配上極具特色的舞蹈，讓人忍不住想一看再看。
Top 6 《明天會更好》cover 蕭小M feat.網紅朋友們
網紅蕭小M與滴妹、魚乾、陳彥婷等人合作翻唱的《明天會更好》充滿力量和溫暖，字字句句唱出堅定的意志，在這充滿不安的一年，「用力相信著明天會更好」的信念的確達到了撫慰人心的功用，讓它登上年度第六名。
Top 5 周杰倫 Jay Chou【Mojito】★ Check out “J-Style Trip” on Netflix -Travelogue, Magic and Fun!
周杰倫以調酒「Mojito」為名，創作出有著輕快節奏的歌曲，藉此傳達異國戀的美好。這首《Mojito》有著強烈的周氏風格，並且選用古巴風的音樂，讓人有置身異國的錯覺，稍微能滿足一下今年不能出國的空虛感。
Top 4 TANK [ 你的情歌 Your Love Song ] Official Music Video （電影【你的情歌】主題曲）
TANK所演唱的《你的情歌 Your Love Song》是搭配金鐘影后柯佳嬿、傅孟柏和謝博安主演的國片《你的情歌》主題曲。這部電影描述了一段痛徹心扉的三角戀愛，隨著劇情適時搭配上充滿思念和渴望的歌曲，讓觀眾只要一聽到旋律，故事中的苦澀就會立刻回到腦海中。
Top 3 盧廣仲 Crowd Lu 【刻在我心底的名字 Your Name Engraved Herein】 Official Music Video （刻在你心底的名字電影主題曲）
2020年堪稱是最強國片年，連音樂影片排行都有多首是電影主題曲，獲得第三名的《刻在我心底的名字》就是近期討論度極高、票房已經破億的《刻在你心底的名字》的主題曲。這首歌用短短五分多鐘的時間，唱出了描述台灣解嚴時期，高中校園同志戀愛時的種種心酸，使許多觀眾說光是聽歌就會落淚。
Top 2 天堂有多遠? My Dearest Alien
小鬼黃鴻升今年9月驟然離世，讓許多藝人好友相當不捨，吳宗憲特地聚集了Kid、任賢齊、小鐘、竇智孔、柯有倫、陳漢典和威廉一起演唱這首《天堂有多遠》，歌詞描寫他們與小鬼相處的種種，以及他們對小鬼情同手足的愛，絕對是本年度最催淚的歌曲之一。
Top 1 G.E.M.鄧紫棋【很久以後 Long After】MV （電影《可不可以，你也剛好喜歡我》主題曲）