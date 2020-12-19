每聽必哭！YT年度熱門音樂影片　盧廣仲、鄧紫棋上榜

2020年對全世界來說是相當不容易的一年，因為疫情的緣故讓我們體會到生命無常、世事難料，但還是有許多音樂人努力地想帶給人們一點溫暖，創作出好音樂，希望能在黑暗之中帶來一點曙光。YouTube日前公佈了2020年度熱門音樂影片的Top 10，快來看看是哪十部音樂作品陪著大家度過這艱難的時期吧！

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Top 10 草爺【兄弟你說】Ft. 梅海強「專屬兄弟間的情與義！」Official Music Video

▲《兄弟你說》MV。（圖／含羞草YouTube）

▲《WANNABE》MV。（圖／JYP Entertainment YouTube）

▲《TAIWAN》MV。（圖／STR Network YouTube）

▲《How You Like That》MV。（圖／BLACKPINK YouTube）

▲《明天會更好》MV。（圖／蕭小M YouTube）

▲《Mojito》MV。（圖／周杰倫YouTube）

▲《你的情歌 Your Love Song》MV。（圖／華研國際YouTube）

▲《刻在我心底的名字》MV。（圖／添翼音樂YouTube）

▲《天堂有多遠？》MV。（圖／吳宗憲YouTube）