P聯盟／參與聯盟紀錄十分榮幸　楊敬敏：球員不要太害羞

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P聯盟／參與聯盟紀錄十分榮幸　楊敬敏：球員不要太害羞

記者黃建霖/彰化報導

calendar_today2020-12-19 18:27:25

▲福爾摩沙台新夢想家老將楊敬敏
▲福爾摩沙台新夢想家老將楊敬敏。（圖／聯盟提供）
福爾摩沙台新夢想家今天雖然以86:89不敵富邦勇士，但老將楊敬敏表現十分出色，本場比賽他轟下全隊最高的30分，還打進聯盟史上第一顆進球，證明自己的能力。賽後他受訪時，也對於自己能參與紀錄，備感榮幸。
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楊敬敏今天開賽用一次精彩的切入上籃，完成「三分打」，而那也是P.League+聯盟史上第一次得分、首次運動戰得分和首次罰球得分，由他這位台灣籃壇極具代表性的球員來完成，可說是別具意義。
楊敬敏說賽後感性的說，「籃球生涯尾聲能夠參加這樣的聯盟，真的非常開心，能做得就是盡量把好的比賽呈現給觀眾。」

另外他也表示，職業賽事一定會有一點「秀」味，所以和球迷互動也是很重要的一環。過去在SBL這方面相對做得比較少，也鼓勵4隊球員不要太害羞，盡量展現自己。
而雖然今天輸球，但夢想家教練朱利爾斯也承認今天確實雙方貢獻了一場好比賽，「張宗憲和楊敬敏是台灣籃球史上相當出色的兩名球員，很有明星氣質，敏哥也是自我要求很高的球員，他的表現對我們球隊有正面激勵的作用。」
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