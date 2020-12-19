林柏宏「撿屍」丁寧連搬15回　床戲次數創紀錄

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林柏宏「撿屍」丁寧連搬15回　床戲次數創紀錄

記者翁新涵/台北報導

calendar_today2020-12-19 18:51:10

▲林柏宏（左）為了撿屍丁寧，上上下搬15次。（圖／齊石）
▲林柏宏（左）為了撿屍丁寧，上上下搬15次。（圖／齊石）
《幸福城市》導演何蔚庭的新作《青春弒戀》，今（19）日邀請媒體探班，片中表現精采的林柏宏、丁寧、李沐、陳庭妮，也在現場大談拍戲甘苦，尤其是林柏宏和丁寧的拍攝，難度尤其高，因為兩人在片中是透過「撿屍」認識，為了搬運丁寧，林柏宏可是連續搬了15次才成功。
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林柏宏笑說：「我爬樓梯來回扛丁姐扛了快15次，但導演還有一個規定，就是『丁姐的兩隻腳不能落地』，那天拍完比去重訓還累，連手都舉不起來了！」丁寧也笑著自稱是「演藝圈最重的女生」，要把她「撿屍」回家難度很高，而且敬業的丁寧，即使被搬到「內褲」意外曝光，也一點都不介意，只為了展現最強演技。

▲丁寧穿著這件衣服被撿屍。（圖／齊石）
▲丁寧穿著這件衣服被撿屍。（圖／齊石）
導演何蔚庭則大方透露，《青春弒戀》中「人人有床戲」，其中又以林柏宏最多，與片中的丁寧、李沐、姚愛寗都有一腿，但也讓林柏宏壓力相當大，經常傳簡訊詢問導演劇情應該注意的地方，搞到最後導演都受不了，只好回「放空」2字，希望林柏宏放鬆一點。有趣的是，原來，林柏宏、李沐、陳庭妮大銀幕的第一次床戲，竟都獻給了何蔚庭，可見大家對導演的信任。

此外，李沐和陳庭妮在片中的角色都是演員，難度也不小，陳庭妮表示：「因為以前都是去想像別人的職業、生活，但這次要演的是自己的職業，有很多東西熟悉但又很不一樣，加上裡面角色還沒找到自己的定位，所以心境就跟著亂上加亂，拍起來非常不安。」但導演何蔚庭回應：「陳庭妮的不安在鏡頭裡都非常漂亮，上映時一定可以驚豔所有觀眾。」

▲（左起）李沐、陳庭妮、林柏宏、導演何蔚庭、丁寧，在現場暢談拍片甘苦。（圖／齊石）
▲（左起）李沐、陳庭妮、林柏宏、導演何蔚庭、丁寧，在現場暢談拍片甘苦。（圖／齊石）
《青春弒戀》主要描敘6位看似毫無關聯、卻相互影響著彼此，最後捲入青少年隨機殺人案件的故事，將透過懸疑、驚悚愛情故事，包裝6個角色背後賦予的任務與概念，探討Z世代的生活環境，環繞著虛擬、線上遊戲、網紅、網路霸凌、社會輿論、家庭問題等。電影預計於2021年上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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