竹縣原鄉雲裳烏龍茶特等茶　1斤20萬競標售出

新竹縣政府為了行銷尖石五峰兩鄉生產的雲裳烏龍茶，推廣原鄉茶葉多元發展，今(19)日於新瓦屋客家文化保存區大草坪，舉辦第二屆雲裳烏龍評鑑頒獎及行銷活動，尖石鄉泰崗部落甲子園茶農陳長平拿下特等獎冠軍茶，1斤要6萬元，現場競標1斤以20萬賣出，創下新竹縣高山冬茶的好價錢

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縣長楊文科在活動中期勉所有茶農，繼續致力提高製茶技術及茶葉品質，讓新竹縣新興茶區的優質茶葉，能夠行銷台灣，甚至國際，並共同努力打造台灣茶區最後一塊版圖的黃金時代。

冠軍茶農陳長平在尖石泰崗部落種5甲茶園，海拔約在2000公尺，因氣候合適，種出的茶葉品質優異，喝起來甘甜還帶花果香，他栽種茶葉更堅持使用有機肥料，從阿里山請專業摘茶工，以手工摘茶保留茶葉完整，但今年受霜凍影響，茶葉產量從往年5千斤減到2千斤。





今日活動首度舉辦原民戶外下午茶會，邀請最專業的茶師，透過精心的茶席，讓參加民眾可以品嚐這一口來自高山的優雅清香。此外，現場也邀請到新竹縣原鄉部落業者製作出最具原鄉高山茶特色的3D茶凍花，吸引很多民眾前往品茗。

▲新竹縣第二屆雲裳烏龍茶評鑑頒獎及行銷活動，原民戶外下午茶會邀請最專業的茶師，透過茶席，讓民眾品嚐。(圖/記者金祐妤攝,109.12.19）

新竹縣農會總幹事劉德威表示，去年度辦理第一屆雲裳烏龍茶葉評鑑後，所以雲裳烏龍的回問率極高，為了回應消費者的需要，今年在縣府主辦下，特別到新瓦屋行銷推廣，期打響新竹縣「雲裳烏龍」的品牌知名度。