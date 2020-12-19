K董張國煒親自執飛！乘客high搭星宇航空「微旅行2.0」
K董張國煒親自執飛！乘客high搭星宇航空「微旅行2.0」
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-12-19 19:49:24｜update2020-12-19 20:04:17
星宇航空搶頭香推出「雙城號」微旅行2.0進階版，首發航點選擇國旅熱門地台南，今（19）日4個航班JX8061/JX8062、JX8063/JX8064兩趟來回桃園機場及台南機場，其中在上午11時許自桃園機場起飛的JX8063，由星宇航空董事長張國煒親自執飛，不少K粉抓緊時機，在K董現身後興奮上前，紛紛搶著要求合照及簽名。
全國首班的微旅行2.0航班，星宇航空雙城號於今日啟航，首班JX8061於上午9點30分自桃園機場起飛，星宇航空還在機場候機室打造「偽」剪綵儀式，讓每位旅客化身為星宇航空台北台南雙城號首航的貴賓，現場還發送蜷尾家機上限定口味「鐵觀音可可碎片」冰淇淋，航行時間3小時，航經日本宮古島、沿著東岸在12點30分抵達台南機場，台南市長黃偉哲也特地到場接機，並親自見證灑水儀式、發送精心準備的歡迎禮，要為旅客的府城行開啟精彩序幕。接著第二航班JX8063由星宇航空董事長張國煒親自執飛，表訂上午11點15分從桃園機場起飛，有不少星宇粉提早在8點就到桃園地勤櫃台辦理報到手續，再前往星宇辦公室外等候，在K董長張國煒現身後，興奮上前拿出星宇的周邊商品，向他索取簽名並要求合照，張國煒也親切地滿足粉絲們的要求，此班班機則在下午2時15分抵達台南機場。
至於從台南機場起飛的台南-台北航班JX8062及JX8064，同樣沿著東岸飛行、再至日本宮古島，分別是下午13點45分與下午15時30分起飛，傍晚16時45分與18時30分抵達桃園機場，不論是前往台北或台南的旅客，皆獲得台北市政府及台南市政府熱情贊助的多樣特色禮盒、甜點伴手禮與歡迎禮，星宇航空也照慣例準備搭機證書與登機禮，豐富了整趟旅程。
此外，星宇及台南市觀旅局更在機場大廳舉辦特色市集，星宇小舖首度帶著精選熱銷商品南下，並集結六家知名在地品牌提供最自信的良品，包含蜷尾家、甜玉軒、赤崁糖、日芳珍饌、吳萬春蜜餞、吳媽媽野生烏魚子蝦乾x心心念念，讓雙邊旅客在機場就能感受到濃濃的台南風情。不少星宇粉在體驗首發微旅行2.0航班後，紛紛在星宇航空臉書粉絲專頁下分享搭乘心得，並興奮地秀出與張國煒的合照及簽名，許多網友也留言許願，希望星宇航空接下來可以開航澎湖、花蓮、台東及高雄等地，不過還有部分Ｋ粉失望地表示「來不及索取到K董的簽名，可惜啊」、「好想去現場」、「是不是來不及…哭出來」。