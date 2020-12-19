P聯盟／等了20年！終於成台灣職業隊教練 許總感動圓夢
P聯盟／等了20年！終於成台灣職業隊教練 許總感動圓夢
記者黃建霖/彰化報導
calendar_today2020-12-19 20:20:34
台灣新職籃聯盟P.League+今天進行歷史性的首戰，靠著「野獸」林志傑的關鍵三分球，富邦勇士最終在客場以89:86擊敗福爾摩沙台新夢想家。賽後球隊總教練許晉哲受訪時感性的表示，「等了20年終於等到今天！」
在全場5881名球迷的見證下，富邦今天克服了一度多達雙位數的落後，最終逆轉以3分之差險勝，這場比賽寫下職籃的多項紀錄，而對於在籃壇打滾多年的許總來說，同樣意義重大。許晉哲從再興中學籃球隊開始自己的執教生涯，2006年開始執教職業球隊，帶過SBL的東風老鷹、璞園建築、富邦勇士，曾率領璞園完成史無前例的4連霸，生涯在超級籃球聯賽豪取5冠。
這樣榮譽滿身的一位名帥，卻一直有著自己的一個心願，「20年來，我從高中教練開始，一直從事這個行業。雖然也沒人會稱我是職業教練，但我就是職業教練。現在終於可以全心全意放在這上面，總算讓我等到成為台灣職業聯盟球隊教練的這一天。」而轟下全場最高的34分、扮演富邦致勝功臣的張宗憲也說，「身為在台灣長大的小孩子，我的夢想就是打NBA和台灣職業聯賽，所以今天真的非常感動。輸贏非常重要，但如何呈現給球迷比賽觀賞性，也是我們必須去在乎的。」