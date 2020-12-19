P聯盟／張宗憲化身外線大鎖 讓塔克三分球狂打9鐵熄火
P聯盟／張宗憲化身外線大鎖 讓塔克三分球狂打9鐵熄火
記者黃建霖/彰化報導
calendar_today2020-12-19 20:39:14
富邦勇士在P.League+元年首戰以89:86擊退強敵福爾摩沙台新夢想家，球隊最大的致勝功臣毫無疑問是本場轟下34分，同時還守住對方洋將塔克的張宗憲。他賽後頗意外自己今天能得到這麼高分，也坦言此役給自己一開始設定的目標，其實是從防守做起。
在熱身賽時，富邦面對夢想家「火箭式」的猛烈三分球攻勢有些招架不住，尤其是塔克一人就12投6中、攻下24分，因此今天受訪時許晉哲也坦言，賽前制定的防守計畫就是要守死塔克，而這個重責大任就放在張宗憲身上。結果這個決策非常成功，今天在張宗憲主防下，塔克全場20投5中、其中三分球12投3中，命中率非常不理想，只拿到16分，夢想家也因此後勁不足，慘遭逆轉。
張宗憲則是說，今天賽前要自己專注在防守上，努力守好塔克。「他的三分非常厲害，如果能守住的話，夢想家的武器就少了一樣。」
今天夢想家對張宗憲採取放投不放切的防守策略，不過沒想到他今天手感火燙，三分球11投6中，造成重傷害，賽後他也霸氣嗆聲：「我上一季就已經證明自己的能力，我不知道他們為什麼要退後守我。」