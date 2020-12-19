《木曜》鐵粉砸9萬買VIP票　坤達神曲《放手》掀高潮

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《木曜》鐵粉砸9萬買VIP票　坤達神曲《放手》掀高潮

記者羅凌筠/台北報導

calendar_today2020-12-19 21:01:37｜update2020-12-19 21:01:51

▲木曜四超玩跨界演唱會《Rising》，成員KID（左）、坤達（右）。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.19）
▲KID（左）、坤達（右）開唱。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.19）
《木曜4超玩》今（19日）在台大體育館舉辦跨界演唱會《Rising》，邰智源、KID、坤達、溫妮、泱泱、阿部瑪利亞分別搭檔美秀集團、大淵、呂士軒、告五人、陳芳語（Kimberley）、吳卓源（Julia）6組音樂人，以「一日音樂製作人」系列企劃，創作6首新歌演唱，尤其坤達將18年前Energy神曲《放手》重新改編，邰智源和主持群在台上一起伴舞，掀起全場高潮。全場2700張門票完售，票房進帳850萬，差點達標製作成本1050萬，小賠200萬。
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▲木曜四超玩跨界演唱會《Rising》，成員泱泱（左起）、溫妮、製作人陳百祥、阿部瑪利亞。（圖／記者葉政勳攝
▲泱泱（左起）、溫妮、製作人陳百祥、阿部瑪利亞為粉絲圓夢。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.19）
演唱會一開場，主持群穿上白色系太空裝，與阿達一起高唱同名主題曲《木曜4超玩》，接著陳芳語登場，與邰智源、KID、坤達一起演唱新歌《蛤歌》，把邰智源的口頭禪「蛤」唱成一首歌，溫妮、呂士軒的嘻哈《免睡殿》，則以詼諧的詞曲唱出失眠的苦，溫妮笑說以往自己的歌比較甜美，這次能跟呂士軒一起突破，在舞台上呈現性感一面，真的很開心。
▲木曜四超玩跨界演唱會《Rising》，《蛤歌》邀來陳芳語一起合作。（圖／記者葉政勳攝
▲邰智源（左）《蛤歌》邀來陳芳語一起合作。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.19）
驚喜的是，邰智源換上金色和服表演三味線才藝，與美秀集團以情色文學為靈感，創作出《哥哥呀哥哥》，KID爆料邰智源平常拍片空檔瘋狂練習三味線，感性問粉絲：「阿公棒嗎？想不想拜他？」結果正經不到3秒又逼問邰智源有沒有出包彈錯？邰智源自嘲：「只要耳朵不聾，都聽得出來彈錯。」

▲木曜四超玩跨界演唱會《Rising》，成員KID。（圖／記者葉政勳攝
▲KID爸媽現身台下。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.12.19）
而KID、阿部瑪利亞與「頑童MJ116」大淵合作的《山山》走輕鬆搖擺的曲風，泱泱則表演親自填詞、和告五人合作的《記得自己長得很可愛》，演唱會的尾聲由坤達和吳卓源獻唱《I really wanna see u now》，吳卓源貼背熱舞坤達，互動浪漫有火花，KID逼問坤達抱著吳卓源，是否心動想親下去？坤達秒歪樓：「如果沒有人的話……不是啦！」

當晚還有2個死忠《木曜》粉絲砸9萬元，買下VIP座位，主持人福利大放送，一個粉絲和阿部瑪莉亞拍拍立得照片，一個粉絲公主抱KID轉3圈，另外還抽中6個幸運粉絲上台互動，泱泱緊抱女粉絲引全場尖叫；溫妮為男粉絲獻唱《未完成》，還有一名25歲女粉絲想被邰智源拿扇子打頭，邰智源搞笑打頭之餘也給予粉絲人生建議：「我的人生建議就是要快樂，希望你的人生非常美麗。」
書偉、阿弟、YouTuber蔡阿嘎、二伯、HOWHOW、博恩、呱吉、蔡哥、千千等人都到場支持，KID爸媽也現身台下，KID向粉絲說：「他們從票的資訊出來就馬上打給我，要專程從花蓮上來台北，如果你位子在我爸媽身邊，麻煩不要跟他們講話，我媽會把我大小事情都告訴你。」
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