10萬樂迷擠爆市府　台南浪漫情歌夜安可尖叫不絕於耳

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黃偉哲表示，台南市政府今年擴大辦理耶誕跨年系列活動，除了加碼加場次外，邀請的藝人除了幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單，外籍歌手也不因疫情缺席。日前剛剛宣布的「少女時代」孝淵已經抵台準備在台南與大家跨年，因此台南的跨年演唱會系列活動一直為年輕人高度關注，人氣爆表。
「浪漫情歌演唱會」邀請多達9組的知名藝人聯手呈現精彩的音樂饗宴，其中最受矚目的莫過於Hebe田馥甄，為台南縣市合併之後，睽違11年再度來到台南獻唱，帶來3首最新專輯的精彩作品，讓現場民眾為之瘋狂，安可連連。除了壓軸的田馥甄之外，周興哲、閻奕格、蔡旻佑、周予天、鄭心慈、蔣卓嘉等人也都各有熱情歌迷到場聲援，尖叫聲此起彼落。
台南市政府表示，接下來26日同樣在西側廣場還有一場「搖滾嘻哈夜」演唱會，將有迷幻王子林宥嘉、嘻哈型男瘦子E.SO、嘻哈R&B新聲代高爾宣，以及搖滾團體八三夭等人氣歌手登場，預料將掀起另一波高潮，歡迎民眾再度前來熱情應援朝聖。
黃偉哲不忘溫馨提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾於活動前到網站填寫實聯制資訊，並戴口罩保障自己與家人安全，主辦單位在現場也發放活動主視覺口罩，限量發放，索完為止，欲知2020台南耶誕跨年系列活動資訊，請上官網查詢。