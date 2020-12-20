10萬樂迷擠爆市府　台南浪漫情歌夜安可尖叫不絕於耳

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10萬樂迷擠爆市府　台南浪漫情歌夜安可尖叫不絕於耳

記者林怡孜/台南報導

calendar_today2020-12-20 10:28:43

田馥甄睽違11年後在台南開唱，慵懶空靈的魅力讓全場歌迷尖叫聲不絕於耳
▲田馥甄睽違11年後在台南開唱，慵懶空靈的魅力讓全場歌迷尖叫聲不絕於耳。（圖／記者林怡孜攝）
台南市政府主辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」的第4場活動「浪漫情歌夜」演唱會，19日晚間於永華市政中心西側廣場熱情開唱，現場湧入10萬樂迷前來朝聖，演出陣容有壞特?te、閻奕格、蔡旻佑、周興哲等人輪番登場，尤其是樂迷引頸期盼已久的文青歌姬Hebe田馥甄壓軸登場，為活動帶來最高潮，用音樂送給大家一個溫暖人心的美好夜晚。
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此外，18日在「爵士樂無限」音樂會頗受好評的Martin Hurkens與Mary-Jess Leaverland，也再次受台南市長黃偉哲邀請上台安可演出。
黃偉哲表示，台南市政府今年擴大辦理耶誕跨年系列活動，除了加碼加場次外，邀請的藝人除了幾乎囊括全台跨年晚會藝人名單，外籍歌手也不因疫情缺席。日前剛剛宣布的「少女時代」孝淵已經抵台準備在台南與大家跨年，因此台南的跨年演唱會系列活動一直為年輕人高度關注，人氣爆表。

「浪漫情歌演唱會」邀請多達9組的知名藝人聯手呈現精彩的音樂饗宴，其中最受矚目的莫過於Hebe田馥甄，為台南縣市合併之後，睽違11年再度來到台南獻唱，帶來3首最新專輯的精彩作品，讓現場民眾為之瘋狂，安可連連。除了壓軸的田馥甄之外，周興哲、閻奕格、蔡旻佑、周予天、鄭心慈、蔣卓嘉等人也都各有熱情歌迷到場聲援，尖叫聲此起彼落。

▲周興哲不僅歌聲溫暖，耍萌手勢更是讓全場女性歌迷心跳加速（圖／記者林怡孜攝，2020,12,19）
▲周興哲不僅歌聲溫暖，耍萌手勢更是讓全場女性歌迷心跳加速（圖／記者林怡孜攝）
台南市政府表示，接下來26日同樣在西側廣場還有一場「搖滾嘻哈夜」演唱會，將有迷幻王子林宥嘉、嘻哈型男瘦子E.SO、嘻哈R&B新聲代高爾宣，以及搖滾團體八三夭等人氣歌手登場，預料將掀起另一波高潮，歡迎民眾再度前來熱情應援朝聖。
黃偉哲不忘溫馨提醒大家，配合中央公布的「因應秋冬COVID-19疫情防治專案」，請民眾於活動前到網站填寫實聯制資訊，並戴口罩保障自己與家人安全，主辦單位在現場也發放活動主視覺口罩，限量發放，索完為止，欲知2020台南耶誕跨年系列活動資訊，請上官網查詢。
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