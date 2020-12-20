NBA／勇士麻煩了！Green也傳出右腳拉傷 可能缺席開幕賽
NBA／勇士麻煩了！Green也傳出右腳拉傷 可能缺席開幕賽
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-20 08:20:38
金州勇士再傳傷兵，繼主力射手Klay Thompson整季報銷之後，連一向健康的明星大前鋒Draymond Green今天都傳出傷情，根據《The Athletic》記者Anthony Slater報導，他因為右腳肌肉輕微拉傷，有可能缺席開幕賽。
勇士在2018-19年季後賽因為傷病而丟掉冠軍後，厄運仍如同幽靈般跟著他們至今，開季之前Thompson在一次尋常的練球時跟腱撕裂，整個賽季都沒法打，而Green則是之前傳出可能確診、沒有打季前熱身賽，接著今天又拉傷右腳。Green上賽季場均出賽28.4分鐘，能貢獻8分、6.2籃板和6.2助攻，他依舊是球隊的防守核心，在勇士本季主要鋒線大部分是年輕球員的情況下，他的領導能力將會相當重要，如果他不能上，本來就不充裕的勇士戰力，將會更為緊繃。Slater表示，Green這幾天都沒有參加訓練，也還不確定能不能打開幕戰和布魯克林籃網的比賽，這對於想要看他和Kevin Durant再度對抗的球迷來說，也可能要失望了。