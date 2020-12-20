NBA／勇士麻煩了！Green也傳出右腳拉傷　可能缺席開幕賽

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

NBA／勇士麻煩了！Green也傳出右腳拉傷　可能缺席開幕賽

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-12-20 08:20:38

▲Draymond Green獲選為年度最佳防守球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲Draymond Green獲選為年度最佳防守球員。（圖／美聯社／達志影像）
金州勇士再傳傷兵，繼主力射手Klay Thompson整季報銷之後，連一向健康的明星大前鋒Draymond Green今天都傳出傷情，根據《The Athletic》記者Anthony Slater報導，他因為右腳肌肉輕微拉傷，有可能缺席開幕賽。
我是廣告 請繼續往下閱讀
勇士在2018-19年季後賽因為傷病而丟掉冠軍後，厄運仍如同幽靈般跟著他們至今，開季之前Thompson在一次尋常的練球時跟腱撕裂，整個賽季都沒法打，而Green則是之前傳出可能確診、沒有打季前熱身賽，接著今天又拉傷右腳。
Green上賽季場均出賽28.4分鐘，能貢獻8分、6.2籃板和6.2助攻，他依舊是球隊的防守核心，在勇士本季主要鋒線大部分是年輕球員的情況下，他的領導能力將會相當重要，如果他不能上，本來就不充裕的勇士戰力，將會更為緊繃。
Slater表示，Green這幾天都沒有參加訓練，也還不確定能不能打開幕戰和布魯克林籃網的比賽，這對於想要看他和Kevin Durant再度對抗的球迷來說，也可能要失望了。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

爭奪2020八卦版面！選出令你印象最深的爆紅網美

繼續作答
您心目中2020最好看台劇是哪一部？

您心目中2020最好看台劇是哪一部？

繼續作答
回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

回數2020年一整年國內所發生的大小事，有開心的、傷心的、氣憤的、絕望的，您認為哪幾件新聞事件最令您印象深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀