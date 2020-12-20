NBA／「魔球」陣容解體？傳火箭將裁掉「九指灌籃王」
NBA／「魔球」陣容解體？傳火箭將裁掉「九指灌籃王」
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-12-20 08:44:19
根據《休士頓紀事報》記者Jonathan Feigen報導，休士頓火箭受制於薪資上限壓力，必須裁掉「九指灌籃王」Gerald Green，以維持在開幕戰時陣中有火14正式合約名球員和2名雙向合約球員。
34歲的Green，曾為火箭效力過3個賽季，場均10.2分、三分球命中率36%，可說是板凳席上非常重要的一名鋒線戰力，也跟隨球隊和冠軍勇士大戰過多回，然而可惜始終未能登頂。Green上個賽季完全沒有出賽，今年季後他重新加入火箭訓練營，代表球隊打了2場季前賽，場均可拿到11.5分，表現不差，只可惜最終仍無法留在球隊。
由於後衛Chris Clemons跟腱撕裂、賽季報銷，因此火箭被迫要保證他在2020-21賽季的薪水，所以還要再裁掉一人才能符合聯盟的規定，而Green就成為犧牲者。根據美媒最新報導，籃網和火箭已經重啟交易談判，如果James Harden真的被送走，那麼曾經由Daryl Morey打造的「魔球」火箭舊將，將只剩下Eric Gordon和P.J. Tucker兩人。