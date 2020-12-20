北東濕又冷！今低溫僅14度　吳德榮揭「天氣好轉日」　

今（20）晨迎風面大台北及宜花有局部降雨，北海岸、北部山區及東北部較明顯。氣象專家吳德榮指出，今、明兩天受「東北季風」影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為濕冷的天氣。今日中南部雲層漸增，仍可見陽光，白天舒適、早晚冷；各區平地氣溫如下：北部14至19度、中部14至25度、南部15至26度、東部14至25度。周二、三（22、23日）天氣好轉、氣溫漸升。

我是廣告 請繼續往下閱讀

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，今日冷空氣南下，截至5時苗栗因「輻射冷卻」加成，公館鄉僅11.8度，再創入冬平地新低；其他平地最低氣溫：北部約14度（新北石門區13.9度），中部約14度（南投中寮鄉13.7度），南部約14度（高雄田寮區14.4度），東部約14度（花蓮壽豐鄉13.7度）。

吳德榮指出，模式模擬南海有「熱帶低壓」或「颱風」發展，其外圍的中層水氣，繼續向台灣輸送，明晨起西半部由南而北皆有降雨機率；高山（3500米以上）水氣足、氣溫夠低，有飄「入冬初雪」的機率。

▲吳德榮指出，今（20）、明兩天受東北季風影響，桃園以北及東半部有局部雨，北台灣為濕冷的天氣。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

根據最新模式模擬顯示，周二、三（22、23日）天氣好轉、氣溫漸升，東半部仍有局部短暫雨的機率。周三下午，另一波東北季風接近，水氣增多，中部以北轉有局部短暫雨的機率；周四（24日）晨冷空氣南下、氣溫下降，中部以北有局部短暫雨。周五（25日）天氣好轉，西半部白天舒適早晚涼，東半部偶有局部零星雨。周六（26日）至下周日（27日）上半天、晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼的天氣。下周日下午東北季風南下，北台灣氣溫降，天氣轉變。

另外，今日2時，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」已進入南海，向西北西轉西南西進行，未來24小時內有發展成颱風的機率，但對台無影響。（編輯：許苡晴）