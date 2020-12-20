自己吃熱炒怎麼點？老饕曝「3必吃」　這盤測出店家功夫

熱炒店是不少上班族下班後最愛去的地方，不僅能用平價優惠的價格滿足口腹之慾，也能和同事、好友們聚餐小酌、談天說地，店內愉快喧鬧的氣氛更是深受許多民眾喜愛。而近日有網友就好奇提問「一個人吃熱炒該怎麼點？」釣出老饕分享「3樣必吃菜色」，同時更有網友直指，點「炒九孔」可測出店家功夫。

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原PO在PTT八卦板表示，女友不在，自己又很邊緣、沒朋友，一時興起獨自到熱炒店，便隨便點了幾樣菜，包括：油雞、空心菜炒肉和一碗白飯，他並好奇詢問大家「有沒有自己一個人吃熱炒，該怎麼點的八卦？」

▲有網友好奇在PTT提問「一個人吃熱炒該怎麼點？」釣出老饕分享「3必吃」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多老饕紛紛推薦「鹹蛋苦瓜」、「鳳梨蝦球」與「炒飯」，「蝦仁炒飯必點」、「鹹蛋苦瓜啦！」「脆皮大腸、炒羊肉、鳳梨蝦球」、「點炒飯」、「鳳梨蝦球、鐵板豆腐、鹽酥龍珠、三杯中卷、炒飯」。

另還有網友直指「叫盤炒九孔，測一下店家實力，嫩而不乾才是好功夫」、「蒜泥白肉」、「溪蝦，胡椒加多一點」、「辣炒海瓜子」、「豆干炒肉絲小辣也不會點」。（編輯：許苡晴）