連勝文：民進黨護萊豬　像外國利益團體的「台灣買辦」

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連勝文：民進黨護萊豬　像外國利益團體的「台灣買辦」

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-20 09:55:53

國民黨智庫副董事長連勝文。（圖/記者林柏年攝）
▲國民黨智庫副董事長連勝文為盧秀燕辯護，質疑民進黨這樣「護萊豬」，簡直像是外國利益團體的「台灣買辦」。圖/記者林柏年攝）
台中市長盧秀燕16日與美國在台協會AIT處長酈英傑會面時，當面表達民意反對萊豬立場，被民進黨形容成「突襲」，不符外交禮儀，國民黨智庫副董事長連勝文20日為盧秀燕辯護，質疑民進黨這樣「護萊豬」，簡直像是外國利益團體的「台灣買辦」，這算那門子的「愛台灣，顧主權」呢？
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以下是連勝文透過臉書發表他感想的全文：
1773年12月16號，也就是盧秀燕市長會見美國駐華代表整整247年前，在美國波士頓發生了著名的茶黨事件（Boston Tea Party）。當時作為英國殖民地的北美洲人民，因為不滿宗主國對殖民地苛加重稅，同時特權允許英國東印度公司及其附屬的保皇黨，以優惠的條件，在北美殖民地當中販售來自中國的茶葉，故選擇在當晚於波士頓港口，摧毀所有東印度公司所運送的茶葉！此事件也成了美國日後獨立戰爭導火線之一。

如果連作為殖民地的人民，面對宗主國不合理的待遇，都會起身抗暴，那作為主權國家中華民國的民選直轄市長，面對美國駐華使節，直接表達不認同進口萊豬，這是愛國的表現，應該被表揚。但民進黨居然痛批盧市長這種努力保護市民健康的作法，打台灣人幫外國人出氣，這算那門子的「愛台灣，顧主權？」

為什麼民進黨表現得像是外國利益團體的台灣買辦，而非代表台灣人民的政府？這是不是一種付大哥保護費的概念？

而明年一月拜登上任後，將會以解決美國國內各種嚴重的內政問題為要務，台灣絕對不會是拜登優先關切對象。更何況拜登已經宣布了，在美國國內狀況沒改善前，不會再簽任何新的國際貿易協定，那民進黨以進口萊豬換取台美雙邊貿易協定的大內宣，豈不是被拜登狠狠戳破？
美國作為世界強權，做任何事情絕對都是以自己的利益為主，其他任何國家、任何組織都只是籌碼，而且你越是卑躬屈膝，老美的個性就越會吃定你。台灣的政界如果能夠多幾個像盧市長這種有骨氣的政治家，或許美國人還會多尊重我們一點，大家一起為盧市長加油吧！
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