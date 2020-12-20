罷捷成案　挺捷、罷捷都招募志工監票

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黃捷強調，2018年她一個25歲、沒有政治背景與財力的普通素人懷著滿腔理想與熱情參選市議員，雖然選舉過程中吃盡苦頭，被嘲笑沒錢沒背景還想選舉，但好在有許多志工陪同上街打前鋒，用最樸實也最辛苦的方式打選戰，讓她銘記於心，沒有志工就沒有現在的黃捷，然而挑戰再一次襲來，她會更努力更勇敢地面對這一次的考驗，同時也需要更多的戰友，站出來加入志工隊，再次與她並肩作戰，陪她度過難關。
罷捷發言人徐尚賢則認為，罷免黃捷案成立，代表著鳳山人民要淘汰掉不適任民意代表的意志，象徵著鳳山人民想替鳳山乃至高雄，甚或全台灣找回希望的信念，人民不是塑膠更不是傻子，而是國家的主子，接下來鳳山清捷隊也會著手規劃製作廣告刊版、使用宣傳車宣講、發送文宣傳單、舉辦遊行掃街和造勢活動等等，並邀請黃捷與人民辯論，懇請黃捷勇敢面對並直球對決！
而和黃捷同是鳳山選區，也曾遭發起罷免的民進黨高雄市議員林智鴻則說「我會投下罷免反對票」，林智鴻指出，平常在市議會與地方基層，都看得見黃捷努力認真的身影，作為這個世代的公共事務參與者，期盼能為鳳山打拼更繁榮的未來，他尊重提案與連署民眾的訴求，但也認為，鳳山的市政建設需要更多有理念的民意代表一起努力，包含黃捷議員，呼籲市民冷靜思考，留下一起改革的力量。