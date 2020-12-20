首位國家元首公開接種 以色列總理率先施打輝瑞疫苗
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-20 10:03:22
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各地延燒，以色列境內累計37.2萬人確診，其中3037人死亡。以色列總理於內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當地時間週六（19）接種輝瑞藥廠（Pfizer）研發的新冠疫苗，是以色列國內第一個接種疫苗的公民也是世界首位公開施打疫苗的國家元首。
《路透社》報導，以色列政府已向輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯利康（AstraZeneca）訂購新冠疫苗，預計在今年年底前，以色列國內20%的高風險族群人口都能夠接種疫苗。以色列總理內塔尼亞19日胡接種疫苗時，引用了聖經形容上帝的內容：「強壯的手，伸出的胳膊」（a strong hand and an outstretched arm）。以色列總理內塔尼亞胡在希巴醫療中心（Sheba Medical Center）完成接種後，借用登月第一人阿姆斯壯（Neil Armstrong）的名言並稍做修改：「這是我的一小戳，但卻是人類全體健康的一大步。希望這會成功有效。大家出來接種疫苗！」
據統計以色列總人口約900萬，確診人數達37.2萬，並隨著疫情發展當地政府早前宣佈全國性的封城（lockdown）並將感染高風險地區列管；以色列總理內塔尼亞胡本人也數度接觸到確診者前後，共進行了三次自我隔離。
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