苗栗清晨11.8度創入冬新低　科羅旺颱風最快今生成

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苗栗清晨11.8度創入冬新低　科羅旺颱風最快今生成

記者陳致宇／台北報導

calendar_today2020-12-20 10:04:54｜update2020-12-20 10:05:06

天氣
▲受到東北季風影響及南方雲系北移，今（ 20 ）日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。（圖／NOWnews資料圖片）
受到東北季風影響及南方雲系北移，今（ 20 ）日北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，根據氣象局觀測，今日清晨台灣本島平地最低溫為苗栗農改場 11.8 度，創入冬以來的新低紀錄，至於位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，最快今日有機會增強為第 23 號颱風「科羅旺」。
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氣象局表示，今日因東北季風持續影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有下雨機會，已針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較為持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，另外由於熱帶性低氣壓的中高層雲系北上，中南部地區雲量增多，深夜之後在南部地區及中部山區降雨機率會稍提高。
溫度方面，北台灣高溫僅 16 至 19 度，整天感受較為濕涼，其他地區 22 至 25 度；北台灣低溫約 15 度左右，其他地區 16 至 18 度，須留意溫度上的變化，適時增添衣物、注意保暖。此外，由於北台灣過去一段時間連日降雨，土壤含水量偏高，山區容易有坍方及落石，要注意安全。

至於位於菲律賓西方海面的熱帶性低氣壓，今日清晨 2 時位於鵝鑾鼻南南西方約 1,310 公里的海面上，未來持續朝西北前進，有發展為輕度颱風的趨勢，對臺灣天氣沒有直接影響。
根據環保署空氣品質預報資訊，今日北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級，中部近山區可能達普通等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
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