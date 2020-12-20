最後一哩路！南迴鐵路電氣化通車 台鐵時刻表23日起改點
最後一哩路！南迴鐵路電氣化通車 台鐵時刻表23日起改點
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-12-20 10:28:42｜update2020-12-20 10:28:54
南迴鐵路電氣化工程完工啟用，串起環島鐵路電氣路網最後一哩路，今（ 20 ）日起正式通車，普悠瑪及推拉式自強號也將首次投入南迴線營運，為此台鐵將自 12 月 23 日起進行時刻調整，未來高雄至台東間行車時間最多約可縮短 27 分鐘，高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短 39 分鐘。
台鐵表示，南迴鐵路電氣化通車是重大交通工程建設，通車後可達成「鐵路快捷化」縮短南迴鐵路行車時間、「動力一元化」電力列車投入營運增加南迴線運能、「提昇營運安全」提供快捷安全之鐵路交通、「減碳綠色運輸」減少廢氣排放改善沿線空氣品質及「促進東部觀光」等效益。搭配未來花東線鐵路全線雙軌化、新購列車到位以及南迴線車站風貌改造，能進一步提高運輸服務品質，提升鐵路營運效率。台鐵指出，南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車， 12 月 23 日起進行時刻調整，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，將開行 6 列車次普悠瑪及 4 列次推拉式自強號，可提升平日運能 7% 、假日 13% ，且增加南迴線跨東、西線列車班次計 3 列次，減少旅客轉乘，另外南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車，提高乘車品質及便利性。
台鐵說，枋寮站同時提升為二等站，增加停靠普悠瑪號 5 列次、推拉式自強號 2 列次（假日 4 列次），枋寮站可望成為屏東地區觀光轉運中心；本次時刻調整也將以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原 32 列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原 25 列次，皆降為 14 列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至台東間行車時間最多約可縮短 27 分鐘，高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短 39 分鐘。此外，配合藍皮列車性能提升及車輛改造需要，自本次時刻調整起停駛枋寮－台東間 3671 次及 3672 次普快車，未來車輛改造完成後將規劃作為藍皮解憂號觀光列車開行使用。