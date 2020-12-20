美聯合航空新冠患者飛機上猝死 登機前謊報檢測為陰性
美聯合航空新冠患者飛機上猝死 登機前謊報檢測為陰性
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-20 10:34:40
美國聯合航空公司（United Airlines）週五（18）發表聲明，週一（14）由佛羅里達飛往洛杉磯的國內航班上，一名男性乘客在途中心臟病發送醫後不治，後航空公司接獲疾病控制及預防中心（CDC）通知，證實該名男性乘客新型冠狀病毒（COVID-19）病毒檢測呈陽性，相關機組人員已經開始14天的自主隔離，同時CDC正在追蹤其他乘客的感染風險。
據美國《NBC News》報導，14日由佛羅里達奧蘭多飛往加州洛杉磯的班機上，一名男子在起飛不久後心臟病發，需緊急迫降就醫。飛機在路易斯安那州的新奧爾良降落，男子被送至當地醫院，後宣告不治死亡。該名男子在登機前填寫相關表格，表示自己的病毒篩檢為陰性且無相關症狀，對此航空公司回應「很明顯他在這件事上說了謊。」一名同機乘客謝伊（Shay Allen）表示，在登機時男子及看起來就有些不適、低著頭喘氣，當他心臟病發時機上的氣氛非常緊張。飛機起飛不到20分鐘的時間，男子便發病，由機上的護士和急診醫療人員對他實施心肺復甦，接著男子的妻子說他近期一直出現類似COVID-19的症狀。
另一名乘客在推特上發文，自稱事發時坐在男子的後方，她確實聽到該男子的妻子表示其出現症狀，過去一週該男子失去嗅覺和味覺，但機組人員卻只有簡單用紙巾清理男子的血漬和分泌物，令人擔憂飛機成為密閉的病毒溫床。
美國CDC目前已經從聯合航空方取得相關的乘客資料，並發表聲明表示，正在收集資訊並按照標準作業程序（SOP）採取行動，評估是否需要進一步擴大公共衛生行動。乘務員工會發言人加蘭（Taylor Garland）向洛杉磯媒體表示，事發班機上的4名空姐已開始接受為期14天的隔離，同時敦促乘客遵守航空公司的COVID防疫政策，在出現症狀時選擇待在家中休養。
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