12月最後一周爆好運！3生肖財路大開　這位有望大賺一筆

不知不覺中，我們馬上就要和2020說再見了，而在12月份最後一周中，還有誰能獲得幸運之神眷顧呢？專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄近日就公布，2021年「3生肖」將會大轉運，不僅財路大開，且能萬事順遂，其中，「鼠蛇者」還有望大賺一筆，趕快來看看自己有無上榜吧！

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生肖蛇

生肖蛇的人，口才很好，能言善辯，一輩子朋友眾多，很受歡迎。他們對朋友關愛有加，所以遇到困難會有很多人出手相助，定能逢凶化吉。在12月所剩的時間裡，屬蛇人將會迎來好運勢，工作中異常順遂，比較適合投資理財，有望大賺一筆，一改平淡無奇的生活。

▲專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄近日公布，2021年「3生肖」將會大轉運，不僅財路大開，還能萬事順遂。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

生肖虎

生肖虎的人，仗義豪爽，為人坦蕩，對朋友非常好，重情重義。他們勇於面對困難，即使身處險境依然從容面對，最終能順利找到解決辦法，注定有不平凡的人生。12月的最後一周裡，由於吉星入命，屬虎人的運勢蒸蒸日上，財路大開，不管是正財或偏財都能收入囊中，大獲全勝，富貴盈門。

生肖雞

生肖雞的人，認真負責，精力充沛，對生活充滿期待。不過，在過去的時間裡，因為和太歲不合，他們的運勢多有阻礙，諸事不順。好在從12月份最後一周開始，運勢得到了回升，前途一片光明，能放手去做自己喜歡的事，好運連連！如果把握好機會，有機會獲得橫財，錢財大旺。（編輯：許苡晴）