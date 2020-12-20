飆罵IG陌生女子！男竟付慘痛代價 「超狂真相」讓網嚇歪
飆罵IG陌生女子！男竟付慘痛代價 「超狂真相」讓網嚇歪
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-20 12:39:43
情侶間若論及婚嫁，與雙方父母見面絕對是必經的過程。近日，就有網友分享，自己跟女友交往一陣子了，但對方的父母卻因為一些過去的事情不太喜歡他，後來IG突然收到陌生人傳訊息，他原以為是詐騙，就對著對方狂罵一通後封鎖，沒想到此舉卻讓他下場超慘，貼文也引起討論。
原PO在《Dcard》表示，自己跟女友交往一段時間，但對方的父母不太喜歡他，因為他曾經有跟男生交往過的關係，「好像還蠻多父母會忌諱這個的…他們也因為這件事就一直要我們分手」，他接著透露，最近自己收到IG的陌生訊息，內容大概就是小女生一直求安慰，當下覺得可能是詐騙。原PO點進對方的個人檔案發現沒有貼文，也只有追蹤他一個，「我看到之後超級不爽，最近遇到的事情夠多了，還要被這種人詐騙，我就開始嘴她，最後真的快氣死，直接把她封鎖了」，沒想到女友之後卻傳訊息說，那是她媽媽要試探原PO會不會出軌才創立的帳號。
這讓原PO相當崩潰，「然後女友說她父母更討厭我了，對長輩爆粗口，我整個傻爆眼，誰會知道沒有貼文，然後只追蹤我又突然密我訊息的人是伯母啦」，他最後也無奈的說，「目前結果就是我搞砸了，被她父母更討厭了，但更糟糕的是，女友說她媽媽還會再來試探我」。許多網友也紛紛回應，「對方長輩只是不管你怎樣都會找理由嫌而已」、「這會不會太扯啦」、「這樣你還交得下去？」、「女友爸媽一定是八點檔忠實粉絲」、「問題最大的是你女友吧」、「還要再試探你？我覺得這太誇張了」、「女友也挺有事的，沒幫你講話，反倒覺得試探很合理」、「快逃吧，這樣下去更慘」。（編輯：許智超）