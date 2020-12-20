美國輝瑞疫苗6人出現嚴重過敏反應 CDC緊急更新接種指南
美國輝瑞疫苗6人出現嚴重過敏反應 CDC緊急更新接種指南
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-20 11:44:29｜update2020-12-20 11:45:01
美國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，據約翰・霍普金斯大學統計，逾1763.1萬人確診，其中31.6萬人因病死亡。食品藥物管理局（FDA）上週批准輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）研製的新冠疫苗，先獲得緊急使用授權的輝瑞疫苗目前已在美國國內施打逾27.2萬劑，其中有6人在接種後出現嚴重過敏反應，美國疾病控制及預防中心（CDC）為此宣佈調整疫苗施打政策。
美國疾病控制及預防中心（CDC）早前統計，接受疫苗接種的27.2萬人中，有6起個案在觀察期出現嚴重的過敏反應，目前這6人皆已接受完善的治療。同時，美國境內首批接種新冠疫苗的21.5萬人中，在經過施打後出現無法正常行動，或需要醫學治療的比率約為1.5%。《路透社》報導，接種疫苗都會有一些風險，過去幾款疫苗會導致接種者暫時不適，例如破傷風疫苗會讓手臂短暫感到酸痛，其他疫苗則是有可能導致類似流感的症狀。美國CDC更新疫苗接種指導原則，呼籲對COVID-19疫苗出現嚴重過敏反應的人，不應接種第二劑疫苗，而嚴重反應的定義為「需要就醫或是需要藥物腎上腺素等治療」；過去曾經對其他疫苗有嚴重過敏反應的人群，應在接種COVID-19疫苗前向專業醫生諮詢；對食物、寵物、乳膠、口服藥物、擁有嚴重過敏反應家族史，或環境過敏存在嚴重過敏反應的人群，仍可以接種疫苗。
週五（18）美國FDA批准莫德納（Moderna）疫苗緊急使用，該機構也表示任何對注射液存在嚴重過敏反應史的人不應接種；美國陸軍負責人週六（19）於記者會上表示，莫德納疫苗已經進入分發程序。莫德納疫苗和輝瑞疫苗，和中國的「滅活疫苗」（死疫苗）不同，2款疫苗皆為mRNA疫苗，上個月（11月）莫德納的第三期試驗受試者，出現的副作用比例分別為：9.7％疲勞、8.9％肌肉疼痛、5.2％關節疼痛、4.5％頭痛。
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