P聯盟／同時在線3萬人收看 黑人領軍新職籃開紅盤
文/吳政紘
calendar_today2020-12-20 12:02:39
眾所期盼的新職籃聯盟P.League+昨日開打，不但有5881位球迷進場，也讓被球迷笑是「581」聯盟的SBL完全被KO，加上職籃的吸引力足夠，「黑人」陳建州在開幕戰痛哭，這一幕深深被烙印在球迷心中。
當然，比賽內容精采可期，不管是「台灣噴射機」張宗憲與楊敬敏互飆分數，或者是張宗憲扣籃起飛，再到塔克三分外線發威，夢想家氣勢很強，可惜終究不敵「野獸」林志傑的致命三分球，夢想家雖落敗，但球迷也終於在20年後再度看到「台灣職籃」的誕生。回到過去中華職籃CBA的成立，1993年的職籃初期，大家還不知道什麼是職業運動發展，直到2000年真的垮台，再到回到甲組籃球聯賽，催生出SBL超級籃球聯賽，職籃是大家期待又怕受傷害。如今，職籃的聲勢再起，透過「黑人」陳建州發聲，在首戰觀戰人數同時在線高達3萬人以上，4隊正在用力行銷與經營球隊，代表台灣真的要重新邁入職籃新紀元，20年後，又有一個新聯盟誕生，但市場能否買單？球員來源跟精彩度，以及未來如何長久經營，可能還是需要解決的問題。