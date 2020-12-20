中職／獨步中職　樂天桃猿Podcast即將上線

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中職／獨步中職　樂天桃猿Podcast即將上線

記者吳政紘/綜合報導

calendar_today2020-12-20 12:09:37

▲樂天桃猿Podcast即將上線。（圖／樂天提供）
▲樂天桃猿Podcast即將上線。（圖／樂天提供）
還在努力找尋有趣的棒球影片嗎？還在努力生產有哏的棒球影片嗎？Rakuten Monkeys告訴你抓住棒球熱還有更直接的方式！2021全新企劃Podcast即將上線，「聽」樂天更樂天！
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有發現到很多情境我們是無法一直看著手機（或平板或KOBO）嗎？舉凡走路、跑步、運動、開車或騎車，但這個時候難道就不能樂天嗎？Rakuten Monkey進攻大家閒的耳朵，創造有趣的棒球聲音節目，充分利用或消磨時間，充實自己的樂天棒球生活。
桃猿御用MC Howard、導播哥、艾融、Rakuten Girls加上神秘主持夥伴等強大主持群將在Podcast輪番上陣「喇」棒球，桃猿男兒獨家專訪大八卦、賽場夯話題大嘴特嘴、女孩時尚知性感情心事大公開，主持群及客座棒球來賓「唬」棒球、「談」專業，全部用「嘴」大比拼，各路名嘴即將一一公布，有猿就來登場獻聲，無遠弗屆！
桃猿Podcast預計每週一晚上10點更新，獨步中職的樂天桃猿Podcast節目企劃全球首播請期待！首集預計在2021年1月12日晚上10點上線，相關資訊請鎖定官方訊息公布。
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