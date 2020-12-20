英國新冠病毒變異傳染力高70%　倫敦等地防疫上調最高級

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英國新冠病毒變異傳染力高70%　倫敦等地防疫上調最高級

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-20 12:22:24

英國首相強生
▲英國首相強生於當地時間12月19日宣佈，倫敦、英格蘭東南部防疫級別上調，收緊聖誕節假期防疫政策。（圖／美聯社／達志影像）
英國新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在近期由於病毒再次出現新突變而快速擴散，單日新增確診案例不斷飆高，至當地時間週六（19）英國累計逾200萬例確診，其中6.7萬例死亡，至少24.7萬人仍在醫院內接受治療。為因應疫情升溫及聖誕假期，首相強生（Boris Johnson）在內閣緊急會議後，宣佈自週日（20）起，首都倫敦及英格蘭南部進入最高級別的4及防疫限制。
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英國政府科學顧問目前正在監視、評估於英格蘭地區南部出先的冠狀病毒新突變「VUI」（VUI202012/01），這種變異體可能具備比原本的病毒體更強的傳染力。數據顯示，11月中旬VUI變異體在確診人群中的比例為28%，至12月下旬已經飆升至60%。
英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）認為，VUI變異體是英格蘭東南部病例激增的主因；同時醫學專家指出，目前對VUI變異體的研究仍須幾週才能夠進一步確認，目前尚不清楚新冠疫苗的效用對變異體是否有所差異，或是變異體是否會造成更嚴重的病症。

據《路透社》報導，英國首席醫務官表示，新變種的VUI傳播力比原本的病毒高70%，且不排除已經傳播至境外。首相強生宣佈，倫敦和英格蘭東南部地區防疫級別上調至最高的4級，在聖誕假期期間，除了工作、採買生活必需品等理由，當地超過1600萬居民必須待在室內，且非民生商業活動將要暫停營業，社交活動也必須禁止，英格蘭居民只有在12月25日當天才能和低人數的親友聚會，防疫命令自週六（19）晚間開始生效。

蘇格蘭當地政府週六（19）表示，當局將研議禁止前往英格蘭及其他地區旅行，聖誕節假期的防疫限制只會在12月25日當天稍微鬆綁；威爾士地區也將在19日午夜進入最高級別4級，聖誕節當日限制最多2組家庭進行社交活動。

▲英國倫敦街頭可見聖誕節佈置，但人潮相對冷清。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國倫敦街頭可見聖誕節佈置，但人潮相對冷清。（圖／美聯社／達志影像）
 
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