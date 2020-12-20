英國新冠病毒變異傳染力高70%　倫敦等地防疫上調最高級

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英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）認為，VUI變異體是英格蘭東南部病例激增的主因；同時醫學專家指出，目前對VUI變異體的研究仍須幾週才能夠進一步確認，目前尚不清楚新冠疫苗的效用對變異體是否有所差異，或是變異體是否會造成更嚴重的病症。
據《路透社》報導，英國首席醫務官表示，新變種的VUI傳播力比原本的病毒高70%，且不排除已經傳播至境外。首相強生宣佈，倫敦和英格蘭東南部地區防疫級別上調至最高的4級，在聖誕假期期間，除了工作、採買生活必需品等理由，當地超過1600萬居民必須待在室內，且非民生商業活動將要暫停營業，社交活動也必須禁止，英格蘭居民只有在12月25日當天才能和低人數的親友聚會，防疫命令自週六（19）晚間開始生效。
蘇格蘭當地政府週六（19）表示，當局將研議禁止前往英格蘭及其他地區旅行，聖誕節假期的防疫限制只會在12月25日當天稍微鬆綁；威爾士地區也將在19日午夜進入最高級別4級，聖誕節當日限制最多2組家庭進行社交活動。
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