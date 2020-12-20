成醫打造台灣第一間老人醫院　2025年完工

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老人醫院基地位於林森路與東豐路路口，基地面積8418㎡，地上12層、地下5層，預定2025年完工。
成功大學校長蘇慧貞表示，成大90年的歷史中，後面的40年有了醫學中心的參與，在參與過程當中，差不多在過去的5到10年，才有機會能更深入看見科技跟醫療結合的未來。
蘇慧貞說，今天以公開儀式向大家簡要說明，給各位一些啟動的方向之初步概念，更重要的是，要邀請大家給我們其他的想像，這個想像會奠定我們下個階段，從各種制度、工程，甚至是規劃所有人員，如何努力的未來。
成大醫院院長沈孟儒指出，智慧醫療是當前的夯話題，確實也是驅動醫療再發展、更成長的機會；成大醫院老人醫院設定「醫療更全人，照顧更輕省，老人更獨立，家人更安心」的優質高齡者照護目標。
沈孟儒強調，未來老人醫院高齡病人的醫療與照護需求更為多重複雜，如能有智慧科技從科學、客觀的角度，協助整合相關的醫療數據、影像資料，提早發現可能的風險，將更有助於醫師診療決策的思考，甚至是跨團隊看病流程等，並成為幫助醫病溝通的媒介。
老人醫院籌備處院長楊宜青指出，高齡醫療的照護人力需求甚重，需要注意病人是否臥床太久沒翻身、住院跌倒風險、約束時間是否太長等，甚至是點滴滴完與否，如果都必須由護理師親力親為進行監測，將會損失許多更需護理專業照護的時間，透過智慧科技，協助護理師能更省力地進行必要的監測，讓醫療人員能夠把更多的時間花在必須專業照護的項目上。
智慧醫療在高齡醫療照護可能的應用，楊宜青說，高齡者除了需要整合許多醫療儀器的檢查檢驗信息外，還需要多面向的評估，包括身體活動、心智功能、情緒、家庭照護成員互動、社會經濟文化靈性等面向的評估，未來需要發展整合性的智能平台，整合不同照護者所獲得的訊息及評估資料，同時又能考慮長者及家屬的自主選擇，給予長者最適切精準的照護。